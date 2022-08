"GiocosaMente": a Guglionesi parte il centro estivo

GUGLIONESI. L’amministrazione comunale, insieme all’Associazione Informare, è pronta a dare il via, a partire da lunedì 29 agosto e fino al 02 settembre 2022, al Centro Estivo gratuito, rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Il progetto “GiocosaMente” ha come obiettivo quello di attivare un Centro Estivo, come luogo di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo, che restituisca spazi e tempi di relazione, per incontrarsi ed annodare nuove relazioni amicali, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e sociale.

Il tutto in un ambiente educativo che risponde al bisogno di stare insieme, in gruppo, e allo stesso tempo riconoscersi ed esprimersi come individui.

Il Comune di Guglionesi ha scelto di confermare anche per quest’anno il Centro Estivo, nonostante il finanziamento concesso dal Ministero per la Famiglia per i Centri Estivi sia notevolmente diminuito rispetto agli anni scorsi.

Pur con un budget notevolmente inferiore (lo scorso anno era cinque volte superiore), la consapevolezza che questo genere di attività sia fondamentale per la crescita educativa e sociale dei bambini e degli adolescenti, ci ha spinto a ripartire con il Centro Estivo gratuito, seppur con un calendario limitato e concentrato in cinque giorni.

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere il valore dello stare in gruppo e lavorare in gruppo

- consentire ai bambini di sperimentare la creatività e l’espressione artistica

- praticare sane abitudini di gioco e relax

- promuovere il benessere psico-fisico attraverso attività motorie in musica

- consentire ai bambini di recuperare lo spazio dell’esperienza sociale anche interculturale

- far recuperare ai bambini una routine sana

- favorire l’espressione dell’emotività e l’accrescimento dell’empowerment personale.

Il Centro Estivo avrà sede attuativa presso idonei locali messi a disposizione dall’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi.

È ancora possibile perfezionare l’iscrizione direttamente a Scuola, nei locali di Piazza Indipendenza.

Tutte le informazioni necessarie e il modulo di iscrizione sono disponibili al link

https://www.comune.guglionesi.cb.it/guglionesi/po/mostra_news.php?id=1679&area=H

