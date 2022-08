Ultimo sabato di agosto sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. Ultimo weekend di agosto, in questa estate 2022, e da ieri temperature in rialzo. Anche oggi sfiorati i 30 gradi in mattinata e nonostante un quadro leggermente instabile, da previsioni diffuse sul sito della stazione meteo dell'Aeronautica militare, la colonnina di mercurio anche domani si manterrà tra i 25 e i 30 gradi, con isolate possibilità di qualche precipitazione, ma intorno al 10% nel pomeriggio di domenica.

Ringraziamo il nostro "gancio" speciale a Piè di Castello, Gianluca Polverigiani.

Buon fine settimana a tutti da Termolionline.

Galleria fotografica