Servite 500 porzioni di "Pappone" nella pre-sagra del pesce

TERMOLI. Sono state servite 500 porzioni di "Pappone" nella serata dedicata alla pre-sagra del pesce, ieri al porto di Termoli, con l'organizzazione della cooperativa Aqva 42, capitanata da Paola Marinucci.

Affluenza significativa nel prologo della grande manifestazione di questa sera, soprattutto con tanti turisti, come ha sottolineato anche la stessa Marinucci nella diretta Facebook che abbiamo trasmesso in corso di degustazione.

Come ogni anno la sagra del pesce -un’altra tradizione della nostra cittadina- chiude la stagione estiva: due serate di sagra, con la conclusione dei meravigliosi fuochi pirotecnici.





Come prima serata -nonostante fosse di venerdì - c’è stata una buona affluenza al porto, dove ieri sera dalle 19.30 si poteva assaporare il “pappone”, un piatto marinaresco tipico della nostra Termoli. Il pappone ha una tradizione davvero antichissima, tanto che il suo nome originario era “Scafetta”. Un piatto semplice composto da pane raffermo e sugo di pomodoro, con a sua volta il pesce nel mezzo; un piatto che veniva preparato dai pescatori e dalle loro famiglie quasi ogni giorno ed era uno dei pasti più gettonati tra le famiglie del passato.

In tanti -non solo termolesi, ma anche turisti- hanno apprezzato il pappone, perché si sa le tradizioni sono sempre oggetto di curiosità, anche da parte di coloro che non conoscono le storie di un territorio.

Soddisfatta Paola Marinucci, intervistata mentre preparava questa squisita ricetta.

L’intrattenimento della serata è stato affidato al dj set di Alex Martex, che ha coinvolto il pubblico dopo cena con canti e balli.





Una bella atmosfera ha fatto da sfondo alla serata -stranamente fresca- rispetto all’estate caldissima vissuta e con la voglia davvero di ripartire dopo il lungo periodo senza tradizioni.

Attendiamo la serata conclusiva, dove la protagonista assoluta sarà la frittura di pesce e a seguire i fuochi pirotecnici che chiuderanno questa incredibile stagione estiva 2022.

