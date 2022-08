Pediatri abruzzesi in soccorso del Molise, convenzione a 60 euro l'ora

TERMOLI. Pediatri cercasi, arriva la convenzione stipulata dall’Azienda regionale sanitaria del Molise, nella persona del suo direttore generale, Oreste Florenzano, per andare incontro alle esigenze del reparto presente nei vari ospedali molisani, storicamente sotto organico.

«In considerazione della perdurante grave carenza di personale medico ospedaliero, specialista in pediatria-neonatologia, l’Asrem ha attivato tutte le previste procedure concorsuali (avvisi pubblici per il conferimento a tempo determinato, selezioni per conferimento incarichi libero professionali, concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato) per il reperimento di personale medico; le procedure concorsuali si sono rivelate infruttuose e, pertanto, non risolutive delle criticità, tuttora in atto, tali da assumere di conseguenza dimensioni di una vera emergenza. In considerazione della oggettiva difficoltà a reperire risorse umane, al fine di fronteggiare la gravissima carenza di medici specialisti in pediatria-neonatologia presso i presidi ospedalieri dell’Asrem, con note prot. n. 12813 del 02/02/2022 e n. 55873 del 25/05/2022, ha richiesto a diverse Aziende sanitarie limitrofe la disponibilità alla stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 117 del Ccnl dell’Area Sanità del 19/12/2019, per l’acquisto di prestazioni dirigenziali nelle discipline di pediatria/neonatologia, al fine di commisurare la disponibilità di medici specialisti all’effettivo fabbisogno di personale necessario ad assicurare gli standard ospedalieri. Considerato che le suddette Aziende Sanitarie non hanno manifestato disponibilità alla stipula della convenzione, vista la nota prot. n. 85625 del 16/08/2022 del 28/10/2021, l’Azienda, in considerazione della grave carenza di personale medico ospedaliero, ulteriormente aggravatasi a causa delle oggettive difficoltà a reperire risorse umane, ha reiterato all’Azienda Sanitaria Locale -Regione Abruzzo– n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, sede legale di Chieti, la richiesta di stipula della convenzione per l’acquisto di prestazioni da parte di dirigenti medici specialisti in Neonatologia e Pediatria, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera a) del Ccnl dell’Area Sanità del 19/12/2019, al costo orario lordo omnicomprensivo di € 60,00 oltre IRAP, e rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, debitamente documentate». Lo scorso 17 agosto, l’Azienda Sanitaria Locale -Regione Abruzzo– n.2 Lanciano-Vasto-Chieti ha comunicato l’adesione alla stipula di una convenzione per sole prestazioni di Pediatria, presso l’Ospedale di Termoli per almeno 10 turni mensili, con decorrenza dal 16 settembre.

Lo schema di convenzione che sarà firmato prevede l’acquisto di prestazioni specialistiche nella disciplina di Pediatria; valutata l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n. 161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro; l’Asrem ha approvato lo schema di convenzione con decorrenza annuale dalla data di sottoscrizione. La spesa lorda omnicomprensiva di 60 euro oltre Irap e rimborso spese viaggio documentate, quale compenso orario da corrispondere all’Azienda Sanitaria Locale -Regione Abruzzo– n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, per l’acquisto delle attività di cui al presente atto, grava sulla parte corrente del bilancio di esercizio.