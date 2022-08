L'istituto comprensivo Difesa Grande intitolato al maestro Achille Pace

TERMOLI. È ufficiale, l'istituto comprensivo Difesa Grande cambia denominazione e rende omaggio al maestro Achille Pace.

Il provvedimento, a firma del dirigente scolastico Luana Occhionero, è stato pubblicato lo scorso 24 agosto e avrà valore dal primo settembre.

Il testo del documento

«IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 20.12.2021, con la quale è stata approvata a maggioranza la proposta di intitolare l’istituto al Maestro Achille Pace; VISTA la delibera n. 50 del 22.12.2021 del Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei docenti, con cui si approva la nuova intitolazione;

VISTA la delibera n. 80 del 31.03.2022, con la quale la Giunta Comunale di Termoli ha espresso il proprio parere favorevole di competenza in merito alla predetta intitolazione;

VISTO il nulla osta trasmesso dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Campobasso, espresso con nota prot. n. 18735 del 24.03.2022, in ordine alla nuova intitolazione sopra indicata;

VISTO il decreto n. 24 del 19.05.2022 dell’Usr Molise, acquisito al ns. prot. n. 5873.Vi.8 del 19.05.2022, con cui si modifica la denominazione dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande comunica che la denominazione dell’Istituto Compresivo Difesa Grande di Termoli, a far data dal 01/09/2022, è modificata in Istituto Comprensivo “Achille Pace” si precisa che non vi è stata nessuna variazione in merito al codice fiscale, al codice meccanografico, al codice univoco dell’Istituto e all’IBAN.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luana OCCHIONERO».