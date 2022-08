Ospedale e sanità molisana: in prima linea il comitato San Timoteo

TERMOLI. Criticità del servizio sanitario regionale, stato di fatto e futuro del San Timoteo di Termoli. Riflessioni, proposte e iniziative del Comitato.

Lunedì 29 agosto prossimo, alle ore 10 nei locali della Curia Vescovile, sala del Centro pastorale “Ecclesia Mater” Piazza Sant’Antonio, è indetta una conferenza stampa relativa alle criticità del servizio sanitario regionale, in particolare nell’Ospedale San Timoteo di Termoli per la carenza di personale sanitario, con conseguente riduzione dei servizi ai cittadini in importanti reparti, nell’unico presidio ospedaliero a servizio della popolazione del basso Molise.

Occasione per illustrare nuove riflessioni, idee, proposte e azioni del Comitato, con l’auspicio di trovare condivisione e unità di intenti da parte delle altre associazioni, comitati, ordini professionali, forze sociali e di categorie, in primis quelle affine al settore sanitario; nonché l’adesione e partecipazione dei cittadini di tutto il territorio regionale.