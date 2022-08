A mezzanotte i fuochi pirotecnici della Sagra del Pesce in diretta dal porto di Termoli

TERMOLI. Dopo San Basso e Incendio del Castello, al netto delle difficoltà sopraggiunte per connessione e copyright dei brani musicali diffusi a ferragosto – indipendenti dalla nostra volontà – Termolionline vuole proporre anche lo spettacolo pirotecnico che chiude il trittico d’agosto, coi fuochi d’artificio che chiudono stasera la Sagra del Pesce, dal porto turistico di Termoli, a partire dalla mezzanotte.

Per la terza volta in questo agosto, Termolionline offre, dunque, sia sulla pagina Facebook che nella finestra aperta sulla homepage del nostro portale, la possibilità di collegarsi in diretta sullo spettacolo pirico.

Un ringraziamento speciale va alla Marinucci Yachting club, che ci ospita ancora una volta

Grazie a loro, abbiamo potuto offrire già l’esplosione di colori per la festività di San Basso, nella suggestiva cornice del porto turistico Marina di San Pietro.

Appuntamenti che ci vedono seguiti da tanti anche da fuori Molise.

Galleria fotografica