Lo spettacolo dei fuochi chiude la Sagra del Pesce

TERMOLI. Fuochi d'artificio in anticipo quelli esplosi ieri sera nel cielo del porto di Termoli, che abbiamo proposto in diretta dalla splendida postazione della terrazza della Marinucci Yachting, alla Marina di San Pietro e che ringraziamo per l'opportunità offerta ai lettori di Termolionline, come sempre numerosi.

A conclusione del trittico del mese di agosto, dopo San Basso e Incendio del Castello, sono stati 17 minuti apprezzati dal folto pubblico presente, che h assiepato anche il declivio naturale di via Carlo del Croix e del Belvedere.





Anche ieri sera la città è stata presa d'assalto, a parte rendiamo i numeri della Sagra del Pesce vera e propria, che ha sancito la chiusura della due giorni con la magia dei giochi pirici.

Dalle 23.56 a mezzanotte e 13 tutti ad ammirare le variazioni cromatiche che illuminavano il cielo e il bacino portuale termolese, un abbinamento sempre suggestivo.

Si chiude così il primo agosto di ritorno alla normalità dal 2019 e crediamo ci sia soddisfazione per aver riportato le tradizioni in vita e soprattutto l'aggregazione sociale.