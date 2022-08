La rivoluzione viaria a Larino illustrata da Angela Vitiello

LARINO. Iniziati ieri i lavori per la riorganizzazione della viabilità comunale. L'assessore comunale all’Urbanistica Angela Vitiello spiega il nuovo progetto e i passi in avanti compiuti dall'Amministrazione Puchetti sul tema viabilità: «Alla base del progetto e degli interventi previsti vi è l’idea della strada quale spazio aperto, sicuro e condiviso indispensabile per lo sviluppo di una città e della sua comunità, il tutto finalizzato al raggiungimento di tre obiettivi: la sicurezza del traffico, la multifunzionalità della strada e la fruibilità dello spazio pubblico.

L'importante svolta data da questo progetto - dichiara La Vitiello - riguarda la scelta politica fatta dall'amministrazione di voler investire in un servizio essenziale e necessario - e prosegue- il rapporto tra lo sviluppo urbano e la viabilità cittadina è una tematica centrale in qualsiasi realtà sociale. A questo proposito, l’impegno profuso per gli interventi previsti sulla riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi al Rione San Leonardo, hanno come obiettivo quello di modificare il concetto di strada quale attraversamento o margine divisivo e destrutturante, a favore di un’idea di Strada “urbana” che diviene asse connettivo ed elemento di inclusione di parti di città che oggi fanno fatica a comunicare tra loro.

Alla base della strategia dell’intervento previsto per il Rione San Leonardo, si è deciso di prendere a riferimento i criteri guida per la progettazione delle “zone 30” in cui la minore velocità consentita permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni. Il criterio della sicurezza del traffico può essere inteso come il disegnare la strada in modo che il conducente di un veicolo motorizzato sia indotto a mantenere costantemente la velocità di sicurezza.

A tal proposito, si pensi all’inserimento di nuovi attraversamenti pedonali opportunamente segnalati ed al rafforzamento di quelli esistenti su viale Giulio Cesare, o alla realizzazione di due nuove mini rotatorie previste una nei pressi di Piazza dei Frentani e l’altra lungo Corso Magliano. Il criterio della multifunzionalità della strada può essere espresso nei seguenti termini: la strada non è solo lo spazio delle automobili, ma anche della vita di quartiere.

L’insieme degli interventi posti a sistema, oltre che ad aggiornare e completare la leggibilità della segnaletica del comune di Larino, hanno come proposito quello di rallentare la marcia dei veicoli e dei ciclomotori, favorendo la percorrenza del pedone sul territorio comunale. Nuovi percorsi pedonali opportunamente protetti da archetti para-pedonali collegano un tratto tra Corso Magliano e via Vincenzo Cuoco fino all’istituto Omnicomprensivo e costeggiano parte dell’Hospice Madre Teresa di Calcutta, in via Alberto Marra, agevolando così il passeggio dei pedoni. Particolare attenzione è stata posta alla qualità del design: la strada è lo spazio architettonico fondamentale della città, per questo deve essere gradevole. Il ridisegno della segnaletica orizzontale assieme all’installazione degli “occhi di gatto” rifrangenti al centro della carreggiata, ridisegnano in maniera elegante Viale Giulio Cesare, donandole una nuova veste anche in termini di maggiore sicurezza».

La stessa Vitiello conclude: «Con questo progetto avremo un contesto cittadino più equilibrato, in cui l’anziano si sente più sicuro, il bambino può andare tranquillamente a scuola a piedi e con una strada più vivibile anche il settore commerciale ne potrà certamente beneficiare. La realizzazione di questo intervento, sono certa, darà i suoi frutti sulla qualità della vita oltre che della sicurezza».

