Statale 87 pericolosa, «Vogliamo una ciclovia»

BONEFRO-SANTA CROCE DI MAGLIANO. Almeno una cinquantina le firme che cittadini della zona del Cratere compresa tra Bonefro e Santa Croce di Magliano hanno apposto a una petizione rivolta ai rispettivi sindaci, Nicola Giovanni Montagano e Alberto Florio, con la quale richiedono la realizzazione di una ciclovia tra Santa Croce di Magliano e Bonefro.

«Scriviamo affinché, in accordo con quanto previsto dall'art. 6 della Legge 11 gennaio 2018, n. 24 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", i Comuni di Santa Croce di Magliano e Bonefro adottino Piani urbani e extraurbani per facilitare Ia percorribilità tra i suddetti centri. È notorio il fatto che decine di persone ogni giorno a piedi o in bicicletta percorrono la statale 87 che collega Santa Croce di Magliano con Bonefro, rischiando continuamente di essere investiti da automobilisti distratti o per le pessime condizioni delle infrastrutture (strade, guardrail, incroci pericolosi) o perché in alcuni tratti la strada, specialmente in curva, si restringe notevolmente, diminuendo la visibilità di chi la sta percorrendo.

Pertanto, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente, nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, vi chiediamo di farvi interpreti delle esigenze espresse, considerato anche che tra i due paesi in questione esiste una interrelazione atavica e sperimentata con scambi e connubi familiari, allo scopo di promuovere la ciclabilità come parte strutturale del sistema della mobilità intercomunale».

