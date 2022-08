Con monsignor D'Ambrosio messa di suffragio per Vincenzo Mattia a Guglionesi

Monsignor Domenico D'Ambrosio celebra la messa di suffragio per Vincenzo Mattia a Guglionesi

GUGLIONESI. Come Gesù camminava in mezzo alle folle e si fermava a parlare con loro, così Monsignor Domenico D'Ambrosio, alla fine della messa in suffragio di Vincenzo Mattia, papà di don Nicola, celebrata nella chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Una vicinanza forte, stretta come in un abbraccio in cui ci si può perdere.





L'abbraccio di Monsignor D'Ambrosio è per tutta la collettività di Guglionesi e per la famiglia Mattia.

Un affetto trentennale dimostrato anche ieri, sabato 27 agosto, ancora di più. A quel figlio da lui ordinato sacerdote.

A quel figlio che sull’altare ha rivolto a tutti i presenti la sua gratitudine, per la tanta vicinanza ricevuta.





«Ci sono vincoli che mi legano al carissimo don Nicola- ha dichiarato Monsignor D’Ambrosio sull’altare- abbiamo condiviso un cammino insieme. Sente la sofferenza e il distacco dalla persona amata ma spero che senta la vicinanza di chi conosce il suo impegno, il suo servizio, la sua fatica pastorale. La sua capacità di saper andare avanti. Oggi Vincenzo è davanti al banchetto festoso di Cristo. Ha avuto il suo posto accanto a Lui, così come gli è stato assegnato».

Galleria fotografica