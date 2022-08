La "Sagra del Pesce" fa sempre centro, 2.300 le vaschette di frittura distribuite

TERMOLI. Due giorni di ritorno alle tradizioni con la sagra del pesce.

Serate magnifiche, che hanno in qualche modo concluso la stagione estiva 2022 -nonostante ci siano ancora diversi eventi nelle prossime settimane- ma la sagra del pesce, per ogni termolese chiude l’estate. Finalmente dopo due anni queste nostre tradizioni le abbiamo potute rivivere davvero con gioia e spensieratezza.





La pre-sagra venerdì scorso con un menù tipico termolese: il pappone, mentre ieri sera, entrati nel vivo della festa la protagonista assoluta è stata la frittura di pesce.





Una grande presenza di termolesi, ma anche di turisti -che quest’anno hanno scelto Termoli- e che si sono ritrovati a vivere e condividere le nostre stesse tradizioni, che il covid-19 per lungo tempo ci aveva purtroppo fatto dimenticare.





Ma se dietro le nubi il sole continua sempre ad ardere, questi eventi estivi seguiti dai fuochi pirotecnici come ad esempio anche: la festività di San Basso e l’incendio del castello, ci hanno ricordato come alcune festività appartengano ad un luogo, ne siano parte integrante di esso e che nonostante il tempo, le difficoltà e gli ostali le tradizioni più autentiche siano sempre lì ad aspettarci, nonostante l’inesorabile trascorrere del tempo.





Il piazzale del porto ha ospitato tantissime persone ieri sera -che dopo la lunga fila per assaporare il pasto principale della serata- si sono goduti una serata sotto un cielo fresco di fine agosto.





All’opera la cooperativa Aqva 42 guidata da Paola Marinucci, che abbiamo avuto modo di osservare nella preparazione del pesce fritto.

Termolionline ha fatto anche un breve diretta Facebook dietro le quinte, per vedere i segreti che si celano e anche il tanto lavoro che serve per preparare il cibo per una sagra. Numeri significativi: 2300 le vaschette vendute ieri sera di pesce fritto, mentre venerdì sono state vendute 500 porzioni di pappone.





Ma non solo cibo, anche musica: venerdì sera il dj set di Alex Martex, mentre ieri sera il gruppo Monev, seguito dal dj set, tutto prima dei fuochi pirotecnici.





Questi ultimi hanno chiuso le serate di festa -dandoci appuntamento al prossimo anno- dove certamente e finalmente la normalità e il ricordo di un covid-19 lontano ci farà vivere con ancora più spensieratezza le nostre meravigliose e indimenticabili tradizioni. Nel frattempo con il ricordo nel cuore di questi giorni di festa, lentamente possiamo ritornare, con un sorriso in più, alla nostra quotidianità.





