La scomparsa di Calandrella, Sabatini: «Era una pietra miliare del nostro Ufficio»

CAMPOBASSO. Nella mattinata di oggi, domenica 28 agosto, un grave lutto ha colpito la Comunità scolastica del Molise. È venuto a mancare il dottor Fabio Calandrella, 59 anni, dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico del Molise. Il dottor Calandrella aveva preso servizio a Campobasso come Funzionario del Ministero dell’istruzione nel 1992 e negli anni era diventato un punto di riferimento per il mondo della scuola regionale. Le sue qualità, umane e professionali, restano insostituibili. Ricorderemo, per sempre, la sua infinita disponibilità nell’essere sempre al servizio della Scuola e la sua grande professionalità nel trovare soluzioni sempre adeguate a ogni situazione. Capacità che in tanti, tra dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola, avevano imparato ad apprezzare negli anni.

La scomparsa del dottor Calandrella è una grande perdita, non solo per l’Usr dove lavorava, ma anche per l’intera Comunità scolastica molisana che si stringe attorno al dolore della famiglia. Con il Dott. Fabio Calandrella viene a mancare una pietra miliare del nostro Ufficio. Al dolore della famiglia si unisce anche quello di tutto il personale dell’Usr dei due Atp di Campobasso e Isernia, di tutte le Istituzioni scolastiche e, in particolare, del direttore dell’Usr Anna Paola Sabatini, legata al dottor Calandrella da un grande rapporto di stima e amicizia. I funerali avranno luogo domani alle 15.30 nella Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Campobasso.