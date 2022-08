«Boom di presenze anche nell'ultimo weekend di agosto», il turismo continua a "tirare"

Ultima domenica d'agosto a Termoli: spiaggia gremita

TERMOLI. Sarà stato anche il richiamo della Sagra del Pesce, ma l'ultimo fine settimana del mese è ancora pieno di turisti e a livello di ricettività c'è chi ci ha riferito proprio di un ultimo weekend boom in fatto di presenze.

Già da alcuni anni, anche da prima della pandemia, le scelte sulla stagione turistica si stanno spostando da quella che era la classica terza decade di luglio ad appena dopo Ferragosto alla seconda decade di agosto fino ai primi di settembre almeno.

Anche in un mese come questo dove il meteo non è certo stato come a luglio, dove il mare era l'approdo unico per sfuggire alla canicola.

Infatti, sul litorale già si avverte il soffio del vento settembrino che bacia la città.

In questa domenica di fine estate si sente proprio un’aria diversa -quella fresca di settembre- mese che entrerà tra alcuni giorni. In spiaggia ci sono ancora tutti gli ombrelloni aperti e gli stabilimenti ancora pieni di bagnanti, oltre che un via vai di automobili e motorini che percorrono il lungomare Nord. Ancora molti turisti in spiaggia e in acqua per godersi davvero gli ultimi istanti di un’estate che sembrava non dover mai avere fine; non soltanto per un ritorno alle abitudini, ma anche per consacrare un ritorno ai tempi pre-pandemici.

Galleria fotografica