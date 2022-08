Revoca del project financing cimiteriale, termine di 10 giorni ai proponenti

TERMOLI. Si entra nel vivo sulla revoca del project financing del cimitero di Termoli.

E’ stato pubblicato lo scorso 23 agosto l’avviso pubblico rivolto alla costituenda Ati Cosvim Soc.Coop S.r.l.–Emel Italia S.r.l., con cui si concedono dieci giorni per le cosiddette controdeduzioni. «Considerata la prevalenza dell’interesse pubblico, in sede di comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, per l’inattuabilità del progetto e gli ulteriori vizi indicati nella citata delibera di Giunta comunale n.193 del 21.07.2022. Rilevato che l’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. non è ancora efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.lgs. 50/16; si dispone l’avvio del procedimento di revoca in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies, dell’aggiudicazione definitiva, non ancora efficace, nonché del bando e di tutti gli atti di gara della procedura per l’affidamento dell’intervento denominato “Finanza di progetto per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali, della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’esistente cimitero comunale di Termoli. Con delibera di Giunta comunale n. 193 del 21.07.2022 l’Amministrazione: ha revocato la deliberazione di Giunta Comunale n. 306 dell’11.12.2017, con cui si approvava, dichiarandone il pubblico interesse, il progetto di fattibilità tecnico-economico relativo alla proposta di finanza di progetto redatta dalla costituenda Ati Cosvim Soc.Coop S.r.l.–Emel Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della “progettazione e costruzione delle opere di ampliamento del cimitero comunale oltre che per la gestione dei servizi cimiteriali”; ha dato atto della sussistenza del presupposto dell’applicazione dell’istituto della revoca in quanto le circostanze emerse successivamente al suddetto provvedimento, assolutamente non prevedibili a quel momento, hanno determinato e determinano ancora per il Comune di Termoli la necessità di adottare scelte di investimento prudenziali, per non esporre l’Ente al rischio di contenzioso per evidenti criticità di natura economica e di conduzione del contratto, per poter preservare l’equilibrio economico e finanziario in termini di convenienza del Comune all’esecuzione di tutti gli interventi previsti in progetto, oltre che per poter scongiurare ricadute in termini di rischio d’impresa sull’Amministrazione comunale e sull’utenza finale per i motivi sopra evidenziati; ha dato atto che l’Amministrazione ritiene non più idoneo lo strumento del project financing per dare soluzione alle problematiche del cimitero comunale di Termoli; ha incaricato il Rup degli adempimenti conseguenziali». I diretti interessati hanno diritto a prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso presso gli uffici del Comune di Termoli e di presentare memorie scritte, documenti e osservazioni entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della Pec.