La scomparsa di Calandrella: ricordo commosso degli alunni del Tfa

TERMOLI. «E' stata tragica la notizia ha sconvolto le nostre vite: è venuto improvvisamente a mancare il professor Calandrella».

Lo ricordano gli alunni del Tfa 2020-2021.

«Caro Professore, noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscerla, anche se solo attraverso lo schermo di un PC, quest'anno nel corso del Tfa per la specializzazione sul sostegno. Dalla prima lezione è riuscito a conquistare ognuno di noi, con il suo viso dolce, il suo sguardo accogliente e non giudicante e la pazienza con la quale ha "sopportato" tutte le nostre domande, anche a volte ripetitive, fornendoci sempre delle risposte in modo pacato e preciso. Dal primo giorno, nonostante in quella situazione eravamo nelle vesti di alunni, lei ha tenuto a sottolineare che eravamo dei docenti e con lei dovevamo confrontarci e discutere per migliorare e crescere professionalmente. Ci ha ripetuto rapportarci con umiltà e professionalità sia con i nostri futuri colleghi che con i futuri alunni e le loro famiglie. Anche alla fine del corso è stato disponibile a rispondere alle nostre domande e richieste. Per chi ha avuto l'opportunità di averla in Commissione il giorno della discussione della tesi di specializzazione siamo sicuri che rimarranno sempre impressi il suo sguardo, il suo sorriso e la sua pacatezza che riuscivano a tranquillizzarci nel momento in cui dovevamo discutere il nostro lavoro.

Infine, vogliamo salutarla per un'ultima volta, ringraziandola dei suoi insegnamenti e facendole una promessa, utilizzando la frase con cui lei ci ha salutato alla fine del corso: faremo del nostro mestiere un serto di gloria».

Con affetto e stima i suoi alunni del Tfa 2020/2021.