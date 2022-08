Marciapiede danneggiato dalla rete fognaria, scatta la diffida al condominio

TERMOLI. Da diversi giorni un tratto del marciapiede di viale Trieste, pochi metri dopo via Abruzzi, sul lato che porta verso piazza Donatori di Sangue, è interdetto a causa di una voragine che si è aperta sul selciato.

L’ufficio tecnico del Comune di Termoli è intervenuto per mettere in sicurezza la zona, transennandola, ma è stato costretto a diffidare il condominio attiguo.

In una nota rivolta all’Acea, alla Polizia locale e al sindaco, si evidenzia come i danni causati al marciapiedi derivino dal corrispondente allaccio fognario privato, causato dalla rottura della tubazione relativa al complesso “ex case dei ferrovieri”.

Da qui l’istanza ai privati coinvolti a riparare l’allaccio fognario e a ripristinare il tratto di marciapiedi, previo adeguamento e regolarizzazione dell’impianto di raccolta delle acque piovane.

Nella diffida, si mette in rilievo oltre ai notevoli disagi procurati ai pedoni e al rischio per la sicurezza stradale, anche quello relativo a possibili inconvenienti di natura igienico-sanitaria, per la prolungata esposizione di un tratto di fognatura di acque reflue.

Qualora i privati non dovessero intervenire tempestivamente, l’amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente in via sostitutiva con addebito successivo delle spese.

Galleria fotografica