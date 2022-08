Postazione 118 spiaggia sospesa a metà agosto, interrogazione a Toma

PETACCIATO. Non perde di attualità la polemica politica relativa sospensione del servizio 118 spiaggia (postazione India) di Petacciato Marina, disposta dall’Asrem dallo scorso 16 agosto.

Il circolo Pd di Petacciato, tramite la responsabile, architetto Zucaro Marialina, ringrazia la consigliera regionale Micaela Fanelli per il pronto intervento, attuato nella forma di interrogazione a risposta urgente, presso il presidente della Giunta regionale, finalizzato alla richiesta di immediato ripristino del servizio di assistenza medica presso il litorale di Petacciato.

Il servizio, indispensabile per la sicurezza dei numerosi turisti presenti sul tratto di costa del comune di Petacciato, risulta improvvidamente sospeso dal 17 agosto scorso.

«Il servizio assicurato dalle postazioni 118 India sul litorale molisano è indispensabile per garantire ai residenti e soprattutto ai molti villeggianti le prestazioni mediche in urgenza; visto il provvedimento del direttore del distretto sanitario di Termoli, considerato nel provvedimento del Direttore del Distretto Sanitario di Termoli non è stata indicata la ragione della sospensione del Servizio 118 India della Sede di Petacciato; nel territorio di competenza della relativa postazione 118 sono ancora presenti numerosi turisti che potrebbero necessitare delle prestazioni in urgenza sospese dal 17 agosto 2022; per questo si interroga il presidente della Regione Molise per sapere: il motivo della sospensione del servizio della postazione 118 India di Petacciato dal giorno 17 agosto 2022; se intende, in urgenza, riattivare il servizio fino alla data del 31 agosto 2022, così come inizialmente disposto dal Direttore Generale Asrem con provvedimento n. 936 del 21-07-2022; come verrà garantito alla popolazione e ai villeggianti il succitato servizio sospeso».