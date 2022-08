"Ali d'argento" brillano nella Notte dello Sport a Larino

La Notte dello Sport

LARINO. Nella Notte dello Sport consegnata l’Ala d’argento, prestigioso riconoscimento del Comune di Larino, ai due giovani atleti che in questo anno si sono distinti portando alto sul territorio nazionale l’appartenenza al territorio frentano. Ala d’Argento al giovane arbitro Pasquale Cesaride che ha spiccato il volo dai tornei molisani al Challenger di San Marino.

Il larinese è tra i top players. Il giovane direttore di gara, è rientrato nel pool dei quindici arbitri internazionali chiamati a dirigere gli incontri degli Internazionali di San Marino. L’Ala d’Argento anche al giovane atleta Pardo La Serra, reduce dal podio dalla prima edizione della “Monte Amaro Extreme”, una durissima gara di Trail running ad alta quota, con partenza dal centro storico di Fara San Martino, fino ad arrivare sul Monte Amaro (2793m), la vetta più alta della Maiella, andata e ritorno, per un totale di 29 km con un dislivello di +2500 metri.

Il sindaco Giuseppe Puchetti ha poi commentato la chiusura della stagione estiva.

«R-Estate a Larino. Il titolo scelto per l'Estate larinese 2022 dall'amministrazione comunale non è casuale: l'obiettivo era far sì che gli abitanti della nostra cittadina fossero presenti nelle serate organizzate e svolte nelle piazze di Larino.

Non vogliamo apparire presuntuosi, ma sembrerebbe che una buona risposta di partecipazione ci sia stata e questo è un buon segnale che fa trasparire un forte senso di comunità.

Con questo semplice post intendo ringraziare in primis le tantissime associazioni che ogni anno, con perseveranza e con sforzi disumani, realizzano manifestazioni ed eventi grandiosi. Lo fanno con spirito di sacrificio, con amore verso la loro città e con la capacità di fare sempre di più e sempre meglio. Sono loro il motore e l'anima della nostra comunità. Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco di Larino per il sostegno essenziale all'organizzazione degli eventi, e un doveroso e personale grazie lo rivolgo, per l'impegno profuso, anche all'amministrazione comunale e soprattutto all'assessore alla Cultura Maria Giovanna Civitella per aver stilato un calendario di grande valore.

Il covid e la pandemia non hanno permesso lo svolgimento di molti eventi nei due anni che ci siamo lasciati alle spalle. Quest'anno, dunque, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di creare le condizioni per tornare ad aggregarci e a una rinnovata socialità: concerti, sagre, eventi culturali e ricreativi, il Carnevale estivo, la Rassegna delle Carresi, la Notte dei Balocchi e, dulcis in fundo, la Notte dello Sport. L'auspicio è che chiunque ci sarà in futuro possa continuare e, perché no, migliorare, ogni aspetto culturale e turistico per la valorizzazione della nostra amata Larino e del suo territorio».

