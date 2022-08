Guardia costiera: venerdì 9 settembre il passaggio di consegne tra Nacarlo e Mostacci

TERMOLI. Intervistato a più riprese nel corso dell'estate, anche per le partecipazioni alle feste agostane, quale comandante del porto, si avvicina l'avvicendamento del capitano di fregata Amedeo Nacarlo, che avrà luogo venerdì 9 settembre, alle ore 11, alla presenza del direttore marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, capitano di Vascello Marcello Luigi Notaro,

A subentrare a Nacarlo sarà il capitano di fregata Sergio Mostacci.

La cerimonia per il passaggio di consegne avrà luogo nel piazzale antistante la Capitaneria di porto, in viale della Guardia Costiera, n. 38 (in caso di avverse condimeteo la cerimonia si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Termoli).

Programma della cerimonia:

ore 10:00 - 10.30: Arrivo Invitati

ore 10:45: Arrivo Autorità

ore 11:00: Inizio Cerimonia

Al termine: Vin d’honneur