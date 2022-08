Stabilizzazione del personale, in Comune assunto anche Antonio Russo

TERMOLI. Si arricchisce il percorso comunale dell'avvocato Antonio Russo: consigliere comunale, assessore, dirigente e coordinatore dell’ambito sociale territoriale di zona, incarico che ricopre attualmente, l’avvocato Antonio Russo diviene in pianta stabile dipendente comunale. A sancirlo la determina a firma del segretario generale Domenico Nucci, in materia di stabilizzazione del personale, formalizzata sulla base delle disposizioni del Piano triennale di Fabbisogno del personale 2022/2024, la cui annualità 2022 prevede un Istruttore direttivo amministrativo categoria D da coprire con le modalità di cui all’art. 20 del D .Lvo 75/2017. La successiva delibera della Giunta comunale n. 142 del 31/05/2022 ha apportato modifiche alla programmazione sulla base dell’attuale assetto organizzativo dell’Ente e tenendo conto delle cessazioni dal servizio per collocamento a riposo, mobilità o comando. Due mesi dopo, la delibera della Giunta comunale n. 194 del 21/07/2022 ha dato mandato al dirigente del servizio gestione risorse umane per l’avvio e la definizione della procedura per il superamento del precariato nel Comune di Termoli e contestualmente, sono stati approvati gli schemi di avviso e di domanda finalizzati alla predetta stabilizzazione del personale in servizio presso il Comune di Termoli, in possesso dei requisiti utili alla figura indicata in precedenza. Qui, è intervenuta la circolare del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017 ad oggetto: indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”; nonché la circolare del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1 del 9 gennaio.

Al fine di superare il precariato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che sia in possesso dei seguenti requisiti specifici: risulti in servizio successivamente all’entrata in vigore della legge 124/2015 con contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione che procede all’assunzione; sia stato reclutato con procedure selettive anche da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; abbia maturato, alle dipendenze dell’Amministrazione che procede all’assunzione, almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni; gli anni utili da conteggiare, ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’Amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte e riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.

Precisato che i contratti di lavoro di cui alle sopra citate disposizioni devono essere stati stipulati esclusivamente con il Comune di Termoli e che sono esclusi dall’applicazione del succitato art. 20, per espressa previsione della medesima disposizione normativa: i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto incarichi dirigenziali; il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con organi politici; i contratti di somministrazione di lavoro.

L’avviso successivo è stato datato 29 luglio, fissando il termine per la presentazione delle istanze ai 10 giorni successivi e quindi all’8 agosto 2022. Alla scadenza del termine predetto sono pervenute due istanze; nell’istruttoria una delle due (la 50.125 come numero di protocollo) non è stata ritenuta ammissibile per assenza dei requisiti fissati dalla normativa e in particolare: l’istante non risulta dipendente a tempo determinato del Comune di Termoli, ma dipendente a tempo indeterminato categoria C; è stato reclutato con procedure selettive da altre amministrazioni nel 2012 e nel 2017 nella categoria D e dal Comune di Termoli nel 2020 ma a tempo indeterminato categoria C; non ha maturato alle dipendenze del Comune di Termoli almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’Amministrazione, anche con diverse tipologie di rapporto flessibile ma che riguardino attività svolte e riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, ma risulta in servizio con contratto a tempo indeterminato dal 15/06/2020, nella categoria C.

Diversamente, l’istanza pervenuta in data 03/08/2022 registrata al protocollo dell’Ente al n. 49243, risulta ammissibile in quanto l’istante, Antonio Russo, è in servizio presso il Comune di Termoli con contratto a tempo determinato dall’01/05/2018, inquadrato nella categoria D; è stato reclutato con avviso pubblico da parte di altra Amministrazione; ha maturato alle dipendenze del Comune di Termoli oltre 5 anni di servizio di cui 1 anno e 5 mesi di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e oltre 4 anni con contratto a tempo determinato, a partire dal 30/11/2016 senza soluzione di continuità, nella categoria D. Per questo è stato ritenuto pertanto di poter procedere alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e di assumere a tempo indeterminato il dott. Antonio Russo, 53 anni, in qualità di “Istruttore Direttivo Amministrativo” categoria D, posizione economica D3, a decorrere dal 1° settembre 2022.