"Chi li ha visti?": il mistero dei 'desaparecidos' italiani

LARINO. Dal gennaio del 2022 ad oggi, le statistiche dicono che sono state poco meno di 10mila le denunce di persone sparite; e il dato più inquietante concerne i minori. Ma pure i giovani e gli anziani si perdono nel nulla, ed il mistero può durare addirittura negli anni. Un caso del genere ebbe a verificarsi, nel 2007, anche a Larino, quando fece perdere le sue tracce un giovane padre di famiglia, rimasto tuttora irreperibile. Constatata la diffusione del fenomeno (ne scrivemmo, all'epoca, proprio su questa testata), il Ministero dell'interno aveva di già attivato un Ufficio per indagare e per “censire” il fenomeno. L’oscuro lavoro ha portato a collocare questa primazìa italica nella sua giusta dimensione. Il fatto è che le inchieste aperte sono tante, ma quasi tutte si concludono con una archiviazione, perdendosi poi tra le pagine di cronaca e nelle varie puntate dei rotocalchi televisivi.

Dai faldoni che si formano emergono dati allarmanti: dal 1974 fino al giugno 2022 i casi aperti sono stati 287.881; 215.439 concernono soggetti poi ritrovati, ma sono ancora da rintracciare 72.442 persone, tra cui il larinese sopra citato. Nei primi sei mesi dell'anno le denunce di scomparsa sono state 9.599 con 5.054 ritrovamenti. Tirando un po' di conti, si tratta dell'incredibile numero di 53 sparizioni ogni 24 ore, peraltro in crescita rispetto al 2021 (oltre 15mila denunce). Come si diceva il dato più allarmante riguarda gli infra-diciottenni: sono stati 6.312 i soggetti scomparsi (35 al giorno), ed il 30% sono italiani. Spesso gli esperti finiscono con l'inquadrare il fenomeno sotto il profilo intellettualistico, e v'è chi ritiene che sia una molla mentale a far scattare il desiderio del cambiamento e, di conseguenza, il desiderio di fuggire. Chi la veda così, lascia intendere che ciò possa essere indotto dall’urgenza di volersi tuffarsi in un mondo nuovo. Se fosse vero, sarebbe chiaro che, all’origine, debbano esserci motivazioni forti e ponderate, sostenute da spinte interiori tali da mettere in discussione la famiglia, il lavoro, lo stato sociale, le proprietà ed i beni (quando vi siano). Gli studiosi del fenomeno chiamano “runa way” coloro che, deliberatamente, optano per una sparizione nel nulla. Si tratta di una condotta misteriosa, difficile da prevedere, al punto da offrire più di un motivo di preoccupazione.

Se questa tesi fosse vera, sarebbe necessario confrontarsi coi princìpi della psicologia investigativa; e le prime domande da porsi potrebbero essere: 1) la fuga è volontaria o involontaria, come nel caso di un rapimento? 2) Dove potrebbe essere andato il fuggitivo (e qui si precipiterebbe nel profilo geografico della vicenda)? 3) Come potrà atteggiarsi il soggetto nel suo nuovo ambiente (e qui si finirebbe con il discorrere del profilo comportamentale)? Insomma i 'desaparecidos' intenderebbero comportarsi così solo perché non se la sentono più di affrontare il peso e le pressioni della società che li circonda. Perciò, ove non sia morto per davvero (cosa che non ci auguriamo), cosa potrebbe essere accaduto al giovane padre di famiglia di Larino di cui non si sono mai ritrovate le spoglie mortali? Certo è che, almeno sino a quando il corpo non verrà ritrovato, questo atroce dubbio (vivo o morto?) resterà sempre in piedi e le discussioni continueranno a fervere, dilaniando sempre di più il cuore di chi gli abbia voluto bene. Infine, si teme soprattutto per i piccoli stranieri che potrebbero essere caduti nella rete della prostituzione o addirittura utilizzati per incrementare il traffico di organi. L'allarme non concernerebbe solo l'Italia perché il fenomeno, se c'è, sarebbe mondiale. In Europa, ad esempio, sono spariti - nel nulla - 10 milioni di bambini iracheni e siriani. In definitiva se le ricerche fossero più adeguate, forse avremmo rinvenuto anche le tracce del larinese 'desparu'.

Claudio de Luca