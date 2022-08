Parcheggi introvabili, ad agosto la prenotazione diventa un problema

Parcheggi: c'è chi rinuncia alle prenotazioni nel weekend

TERMOLI. In occasione dell'intervista di lancio della serata Arcobaleno, in programma stasera in piazzetta, a Termoli, grazie alla cortesia di Marianna Lo Preiato, abbiamo voluto anche approfondire un aspetto diverso, molto attuale, quello dei parcheggi nell'estate e soprattutto nell'agosto termolese.

Proprio lei, infatti, ha varato da alcuni anni la formula "Tavoli liberi", il sabato e nelle giornate più affollate, dove non c'è prenotazione, perché a causa della difficoltà di trovare stalli per le soste, si creerebbero attese inenarrabili.

Anche per questa stagione 2022 il problema dei parcheggi in città -che non si trovano facilmente- ha inficiato in maniera significativa sulle attività di ristorazione presenti tra le vie del gusto: stiamo parlando di piazza mercato. Abbiamo parlato della questione con Marianna Lo Preiato, una delle proprietarie assieme alla sua famiglia della storica pizzeria “La Vecchia Napoli”.

Già da inizio stagione -i titolari dell’attività- non hanno preso prenotazioni ai tavoli per la cena, per la questione dei ritardi dei clienti dovuti all’impossibilità -soprattutto nel weekend - di trovare parcheggio e potersi poi recare a cena rispettando gli orari di prenotazione. Ma se durante la settimana nel mese di giugno è stato possibile prenotare- nel fine settimana è diventata più utopia che altro- per non parlare dei weekend di luglio e agosto, dove non è stato proprio possibile prenotare per una cena.

Come ci ha ribadito Marianna Lo Preiato: “Trovare un parcheggio a Termoli è come vincere la lotteria e questo diventa penalizzante per le attività e per coloro che prenotano per trascorrere una serata diversa. Diamo una possibilità alle persone che già sono sul posto di accomodarsi liberamente già dalle 19 e coloro che arrivano dopo, trovano a loro volta il tavolo libero -non prenotato - e rimangono a cena. Questo sistema crea una vera e propria catena ed accontenta la stragrande maggioranza dei clienti”.

Questo disagio lo si sente in particolare nel mese di agosto, dove gli stessi clienti lamentano non solo la difficoltà nel trovare uno stallo libero, ma anche la questione delle multe.

Anche perché Termoli sta diventando anno per anno una meta sempre più gettonata -sarà anche per la grande visibilità a livello nazionale ed internazionale- che ha avuto durante gli ultimi più importanti eventi di quest’anno ed è proprio per questo motivo che servirebbe trovare una soluzione imminente a questo tanto dibattuto problema.