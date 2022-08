La zona dell'ex Nautico e viale Trieste tornano puliti

TERMOLI. La zona dell'ex Nautico, in viale Trieste, angoli viale d'Italia e via Perrotta, tante volte sono state sotto i riflettori di Termolionline.

Nei giorni scorsi gli operai della Rieco hanno liberato i marciapiedi di viale Trieste dal fogliame, dagli aghi di pino e da diversa spazzatura accumulatasi e che rendeva estremamente desolante l’immagine di uno dei punti più trafficati della città.

Abbiamo notato peraltro che la maggior parte del lavoro è stato svolto alla “vecchia maniera” e cioè con i netturbini armati di scopa e paletta proprio come avveniva molti anni fa.

L’auspicio è che la pulizia venga effettuata regolarmente, senza dover attendere le lamentele dei cittadini per poi procedere in via straordinaria. Infine, va assolutamente rimarcato che come spesso accade, i vecchi metodi sono quelli più efficaci.

Quindi magari ci si attende di vedere meno soffiatori e spazzatrici meccaniche ma più operatori con scopa proprio come succedeva in passato.

Galleria fotografica