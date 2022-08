L'addio a Jois: "Nessuna morte seppur crudele è vana e può generare speranza"

VASTO. "Ci sentiamo svuotati di tutto perché non sappiamo in quale direzione guardare e cerchiamo e chiediamo a Dio di essere Luce. Dio, accogli Jois e stringilo forte a te" .

Così ha detto don Gianni Sciorra ad incipit di funerali di Jois Pedone, il giovane di 19 anni trovato morto in mare a Punta Penna (Leggi).

L'ultimo saluto si è svolto nel pomeriggio presso Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto.

E don Gianni ha continuato: "La morte è sempre un mistero, semina sconcerto e smarrimento. Disperazione. Non è facile esprimere quello che ognuno di noi sente nel cuore. Il dolore è immenso così come lo sconcerto e le domande sono così acute da sconvolgono ciascuno di noi. Penso a tutte le persone care a Jois, alla mamma, al papà, al fratello, ai nonni, agli amici. Siamo qui con un carico di dolore quasi insopportabile che vorremo scambiare col silenzio, ma io non posso restarci non per dovere ma perché il Signore mi è venuto incontro. Nonostante davanti a Dio mi senta spogliato di tutto e senza la certezza di dare qualcosa di utile è proprio Lui a venirci in aiuto con la fede e la preghiera.

Dio solo sa cosa c'era e c'è nel cuore di Jois ed è pronto a coglierlo tra le sue braccia. Noi non lo sapremo mai e forse è giusto così.

Più forte della morte è l'amore perché ciò che lascia Jois in ciascuno di noi è più forte della sua morte.

L'amore non sta in una tomba a passi di vento. L'amore non resta prigioniero della morte. Nessuna morte seppur crudele è vana e può generare speranza, così come quella di Jois.

Caro Jois, sei stato battezzato a Tufillo ed educato alla fede dai Salesiani. Di te ho i racconti di nonna e mamma e noi tutti ti auguriamo la benevolenza che Dio già ti concede. La misericordia di Dio è una cosa tanto grande".