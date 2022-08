La riforma Cartabia per i Tribunali dei minori

Ogni anno, in Italia, migliaia di bambini vengono allontanati dalle famiglie. Solo in minima parte ciò avviene per abusi o per maltrattamenti davvero avvenuti o magari per condizioni di degrado all’interno dei nuclei familiari. Almeno questo, in Molise, non sembra essere mai avvenuto. Ma quando casi del genere abbiano a verificarsi, invertire la rotta (e provare ad interloquire con un Tribunale, dove il diritto al contraddittorio non è una priorità) è un po’ come intestardirsi a rimbalzare contro un muro di gomma dove le misure ‘provvisorie’ non siano impugnabili. Alla fine del 2020 un ‘report’ del Ministero della Giustizia rivelò che solo il 10% di bambini allontanati fa rientro a casa mentre, per quasi 9 su 10, “non è dato di conoscere, con certezza, la reale destinazione”. Questa sconcertante ammissione ha acceso un faro sulla storica inefficienza del Tribunale per i minorenni, separato - sin dal 1934 - da quello ordinario al fine di garantire il diritto di difesa senza arrecare un pregiudizio proprio agli infra-diciottenni che avrebbe dovuto proteggere. Oggi la riforma Cartabia ha decretato il pensionamento dei Tribunali per i minorenni, ma solo a partire dal 2025, istituendone uno iper-specializzato che si occupa delle persone, dei giovanissimi e delle famiglie. La difficoltosa convivenza di due organismi giudiziari (che, spesso, si contraddicevano tra di loro) non poteva più reggere e le ultimissime novità dovrebbero chiudere definitivamente la partita.

A questo punto i non addetti ai lavori potrebbero chiedersi se, sparendo i vecchi Tribunali per gli infra-diciottenni, si cancelleranno anche gli scandali ed il malaffare che - in molteplici casi - abbiamo imparato a conoscere. Naturalmente il tema principale è capire se sia possibile trovare un argine naturale (e più efficace) per tutelare il benessere psicofisico dei minori nell’ambito di un organismo con regole certe, con procedure sottese alla tutela del contraddittorio e tempi garantiti da percorsi non arbitrari. Ma già non mancano le critiche di associazioni e di addetti ai lavori. Vediamo quali?

Tra le principali, chi si occupa della materia cita quelle procedure che si allungherebbero proprio quando la ‘riforma’ - di contro - vorrebbe realizzare un sistema giudiziario slegato da ogni tempistica, continuando a connotarsi per la ‘latenza ‘ di fascicoli posti a giacere - per anni - senza trarre decisioni. A tale proposito, però, qualcuno accenna a preoccupazioni di magistrati minorili, mosse soprattutto dal tentativo di porre in essere difese corporativistiche. Insomma la riforma è attesa per potere essere valutata da un punto di vista pratico, mentre un fatto è certo: non era più possibile andare avanti come prima. Le famiglie (nelle loro articolazioni) e gli infra-diciottenni meritano di essere ‘trattati’ da un unico organo che sia il più efficiente possibile all’unico scopo di garantire il legittimo diritto alla difesa, soprattutto al fine di evitare quanto - bene spesso - accadeva un tempo, quando gli ‘itinera’ processuali potevano durare per mesi salvo - alla fine - a decretare il fraintendimento generale dei fatti, sia pure con tante scuse per il minore accusato. Purtroppo il risultato sarebbe stato, comunque, quello usuale: una famiglia distrutta e giovani che sarebbero diventati l’ombra di sé stessi. Per lo meno, oggi, la riforma Cartabia vuol tentare di evitare gli effetti di un caos giuridico che ha affrontato, per una vita, situazioni di abuso e di allontanamento dalle famiglie.

Claudio de Luca