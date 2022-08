Disabili gravi e assistenza a domicilio: gli ammessi ai contributi

TERMOLI. Pubblicata la graduatoria relativa agli interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio per quanto riguarda l’ambito sociale territoriale di zona di Termoli, che vede proprio la città adriatica come ente capofila e nel bacino d’utenza le località (oltre a Termoli, naturalmente) di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone Nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna.

La valutazione delle domande è terminata nella seduta della commissione di riferimento lo scorso 29 agosto, prendendo atto delle risultanze delle operazioni di valutazione multidimensionale dell’Uvm distrettuale all’uopo attivata e risulta che:

3 pazienti con punteggio Svama 16;

7 pazienti con punteggio Svama 15;

42 pazienti con punteggio Svama 14;

75 pazienti con punteggio Svama 13;

33 pazienti con punteggio Svama 12;

20 pazienti con punteggio Svama 11;

3 pazienti con punteggio Svama 10;

1 pazienti con punteggio Svama 8;

4 pazienti non valutati poiché ricoverati in struttura;

3 pazienti deceduti prima della valutazione da parte dell’Uvm.

Formulata, dunque, sulla base delle suddette risultanze, ovvero dei criteri stabiliti all'articolo 8 dell'Avviso Pubblico in oggetto e del budget di spesa a disposizione, la graduatoria definitiva dei beneficiari e degli idonei ma non beneficiari dei servizi e degli interventi riservati ai destinatari lettera A, composta da 180 utenti; stilati i relativi elenchi definitivi degli esclusi, formato da 11 utenti.

Non tutti e 180 gli ammessi potranno essere beneficiari, per esaurimento risorse, così suddivisi:

128 beneficiari, di cui: 9 richiedenti e destinatari del sostegno economico per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare e 119 richiedenti e beneficiari del contributo economico in favore dei caregiver per una spesa complessiva di importo pari a euro 636.812;

52 idonei ma non beneficiari per esaurimento risorse;

l’elenco definitivo degli esclusi composto da 11 utenti.

Il contributo economico mensile in favore del caregiver venga riconosciuto e liquidato in un’unica soluzione con decorrenza retroattiva a far data dal primo giugno 2021 per 12 mesi; il sostegno economico per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare sarà riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per 12 mesi e previa verifica dell'esistenza invita e della permanenza al domicilio dell'utente beneficiario.