Mensa scolastica, partite le iscrizioni

TERMOLI. L’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola comunica che il Comune di Termoli ha aperto le iscrizioni per la mensa scolastica relative all’anno 2022/23.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite accesso SPID attraverso il link:

https://termoli.ristonova.it/portale

La domanda può essere presentata, dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli allegando copia del documento ISEE in corso di validità.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli ai seguenti numeri telefonici:

0875.712503-Gina D’Ascenzo,

0875.712514-Gabriella Sabato.

Per le famiglie, il costo del pasto, con la compartecipazione del Comune di Termoli, e di: - € 3,50 per un solo figlio che usufruisce del servizio; - € 3,00 per il secondo; - € 2,50 per il terzo e oltre.

Si accede al servizio, con il codice assegnato ad ogni utente. Per i nuovi utenti iscritti al servizio mensa il codice verrà generato in automatico in seguito all'accettazione da parte di codesto Ufficio Istruzione della domanda d'iscrizione on line inviata. Per gli utenti già iscritti conservano lo stesso codice, devono comunque effettuare la riconferma on line. Per le famiglie il cui reddito Isee non superi la soglia di € 8.000,00 è prevista, per i soli residenti del Comune di Termoli, la seguente compartecipazione al costo del pasto: - da € 0,00 a € 4.000,00 (€ 1,00 primo figlio - secondo figlio e oltre € 0,00); da € 4.001,00 a € 6.675,00 (€ 2,00 primo figlio — secondo figlio e oltre € 1,00); - da € 6.675,00 a € 8.000,00 ( € 3,00 primo figlio — secondo figlio € 2,50 - terzo figlio e oltre € 2,00).

Per accedere a tale beneficio, fatti salvi i parametri suddetti, a necessario presentare domanda, di cui modulo in allegato, all'Ufficio Protocollo del Comune di Termoli ed allegare copia del documento Isee in corso di validità. Per la richiesta di dieta speciale deve essere compilato il modulo in allegato e deve essere consegnato presso la Direzione Didattica di riferimento con in allegato specifico certificato medico (non si terra conto dei certificati consegnati nell'anno precedente). Per caricare i pasti è attiva la modalità di pagamento-ricariche on line accedendo nella sezione "Pagamenti on line" del portale Novaportal-Termoli o dall'applicazione "Servizi Mensa" o e possibile recarsi, con il codice identificativo, presso i seguenti esercizi commerciali: - Tabaccheria D'Onofrio Gabriele — Via Dei Pioppi n.4 (Difesa grande); - Area di Servizio Eni di Cannone Vincenzo - Viale Corsica n.62 (Cannone); - Area di Servizio Dommar S.A.S di Domezio Fortunato & C. - Vie San Francesco n.41.