Vent'anni di Ambiente Basso Molise: “Quando la Natura incontra la Scuola”

CAMPOMARINO. Vent’anni di attività dedicate alla salvaguardia della natura e alla educazione ambientale. Li ha compiuti l’associazione Ambiente Basso Molise domenica scorsa, 28 agosto.

Proprio a questa realtà, presieduta storicamente dal fondatore Luigi Lucchese, che l’ha portata a compiere progetti significativi, ci siamo rivolti anche per l’ultima piccola emergenza, quella di salvare un piccolo di gabbiano, preso in cura da turisti toscani, prima che ripartissero verso casa.

Un esempio della passione nutrita a tutela della biodiversità, territorio, flora e fauna.

Nata come circolo Legambiente del Basso Molise, successivamente è divenuta autonoma e si è candidata a essere un po’ il simbolo dell’educazione ambientale sul territorio, con tantissime iniziative scolastiche, progetti e programmi come quello delle Dune e del Fratino, ma anche altre tipologie di intervento, vedi la gestione del Cea di Petacciato, e ora di quello al Bosco Fantine. Ma cosa c’è di meglio di celebrare il ventennale promuovendo progetti innovativi proprio rivolti alle scuole?

È quello che ha trasmesso il presidente Lucchese, denominati “Quando la Natura incontra la Scuola”. «Quando la Natura incontra la Scuola” è lo slogan che ci accompagnerà in questo anno scolastico di crescita e ci consentirà lo sviluppo delle attività naturalistiche in contesti outdoor. Molti di voi ci conoscono già da diverso tempo e molti altri, ci auguriamo, impareranno a farlo durante il prossimo anno scolastico.

Ci piace pensare che tutti voi conosciate l’entusiasmo con cui, ormai da venti anni, ci occupiamo di attività didattico naturalistiche rivolte a tutti i gradi scolastici. La nostra missione è di garantire degli incontri qualitativamente elevati, possibile grazie alla formazione che annualmente garantiamo ai nostri volontari, guide e accompagnatori selezionati in base a specifici requisiti di qualità. Gli obiettivi comuni del nostro lavoro sono: il rispetto per i ragazzi e per l’ambiente, cercando di rendere le loro uscite in natura divertenti, belle e formative, da svolgersi sempre in sicurezza ed in armonia con il gruppo. Le nostre attività vengono sottoposte ad un continuo lavoro di verifica o grazie al dialogo continuo con voi insegnanti.

Tutto ciò ci permette di modificare o migliorare il servizio offerto. Non ci resta che invitarvi a contattarci, certi che sia importante una conoscenza diretta per stabilire un rapporto di fiducia e stima: ci farà piacere rivedere volti noti e amici oppure offrire i nostri servizi a chi ancora non ci conosce. Di seguito troverete delle tracce di attività che possono essere modificate con gli insegnanti in base alle esigenze della classe e del contesto ambientale di riferimento. Ambiente Basso Molise sarà felice di rispondere con gli approfondimenti necessari per attivare una proficua collaborazione».