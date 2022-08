Elezioni politiche: protocollo d’Intesa tra propaganda elettorale e comunicazione

CAMPOBASSO. Oggi, 31 agosto 2022, presso questa Prefettura, il Vicario Reggente di Sede vacante, Dott.ssa Elvira Nuzzolo, ha convocato un incontro al quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dell’ANCI Molise, delle Forze di Polizia e dei partiti e movimenti politici impegnati nelle prossime consultazioni elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il 25 settembre 2022

Nel corso della riunione sono stati raggiunti accordi volti ad assicurare l’ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni elettorali, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali.

In tale ottica, si è ritenuto, anche in questa occasione, di far confluire in uno specifico Protocollo le intese raggiunte, volte a garantire pienamente la libertà nelle manifestazioni della propaganda, sempre nell’osservanza dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e degli accordi che in data odierna sono stati assunti tra i presenti.

Tale Protocollo d’Intesa è consultabile sul sito di questa Prefettura - come ogni avviso concernente la propaganda elettorale e la comunicazione politica - attraverso il seguente percorso:

Home page – Comunicazione – ELETTORALE – ELEZIONI 2022 – ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – PROPAGANDA ELETTORALE -