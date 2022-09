Controlli antiriciclaggio nelle Pubbliche amministrazioni sul Pnrr

Gli appartenenti alla Pubblica amministrazione hanno il dovere di operare nell'antiriciclaggio (non la facoltà di scegliere se farlo). Ciò posto la filosofia fondata su tale forma di collaborazione (oltre al dovere intrinseco imposto dall’osservanza delle leggi dello Stato), vorrebbe che i soggetti a ciò destinati vi provvedano nella consapevolezza che tale attività sia finalizzata al presidio della legalità del territorio di appartenenza, per sostenere e consentire alle aziende sane di sopravvivere, resistendo alla concorrenza sleale esercitata dalle imprese che impiegano denari di provenienza illecita. In tale ottica, come comportarsi diventa un imperativo categorico, cosicché, innanzitutto, occorre nominare un gestore incaricato di vagliare le informazioni disponibili in ordine a ciascun intervento che rientri nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla Uif, che è l'acronimo dell'Unità di informazione finanziaria. Questa è la 'task force' della Banca di Italia ai fini del contrasto al riciclaggio.

La nomina di tale figura è obbligatoria ove ci si trovi a gestire i fondi ed i piani previsti. Lo conferma la comunicazione avente ad oggetto la «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Pnrr». Gli elementi di sospetto sono da valutare alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si pongano in relazione con le Pubbliche amministrazioni e delle attività (e dei comportamenti) tenuti dai medesimi. Occorre riprendere quale riferimento gli indicatori di anomalia emanati dall'Uif ai fini dell'attuazione del Pnrr; «tra questi indicatori», conferma il citato documento, «si richiamano in particolare quelli generali di cui alle sezioni A e B del provvedimento della Uif del 23 aprile 2018 e quelli specifici di cui alla sezione C per i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici».

Le Pubbliche amministrazioni dovranno compiere le proprie valutazioni considerando tutti i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, costituenti una base informativa per l'attività di collaborazione attiva antiriciclaggio. Naturalmente base di partenza sarà la presentazione della documentazione antimafia. «Ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni od agli altri benefici collegati ai fondi del Pnrr», scrivono dall'Uif, «si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla cosiddetta documentazione antimafia». Inoltre c'è l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e di richiedere - esplicitamente! - che, in relazione ai destinatari dei fondi ed agli appaltatori, sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio.

L'attività di monitoraggio deve essere effettuata anche nei confronti di chi presta consulenza. Per quanto concerne il coinvolgimento degli intermediari bancari e finanziari (nonché dei professionisti), nell'ambito delle attività di assistenza, supporto e consulenza prestate per agevolare l'accesso ai fondi, oltre a considerare i vigenti indicatori e gli schemi di anomalia - laddove rilevanti per l'operatività svolta - occorre valutare con attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedervi, il settore economico di appartenenza e gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del Pnrr. Per gli eventuali servizi offerti attraverso consulenti, mediatori e - in generale - collaboratori esterni, andrà verificata con cura l'adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e segnalazione delle operatività sospette e dovranno essere monitorate nel tempo le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai predetti collaboratori.

Claudio de Luca