Ricostruzione post sisma: incontri a Larino e Santa Croce

LARINO- SANTA CROCE DI MAGLIANO. Continuano gli incontri e i confronti sulla ricostruzione post sisma del 2018.

Dopo Guglionesi e Montecilfone, lunedì 5 settembre sarà la volta di Larino e Santa Croce di Magliano. Rispettivamente alle 10:30 e alle 15:30.

A Larino l'incontro si terrà presso la "Sala Freda" mentre Santa Croce ospiterà il confronto nella sala consiliare.

L'incontro è rivolto a tutti gli interessati e, in particolare, ai proprietari delle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, unità immobiliari a uso abitativo, danneggiati dagli eventi sismici del 16 agosto 2018, nonché tutti i professionisti tecnici incaricati e interessati. Si discuterà delle procedure da attivare per l’accesso ai contributi per la "Ricostruzione post sisma 2018" e della relativa modulistica da predisporre. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le procedure per la presentazione delle dei progetti, anche mediante la proiezione di slide.

Agli incontri parteciperanno il sub-commissario alla Ricostruzione dottor Nicola Romagnuolo, il direttore della struttura commissariale ingegner Giuseppe Cutone e per Invitalia l'ingegner Marco Perrotta.