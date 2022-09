Pnrr, a Petacciato in arrivo 206mila euro

PETACCIATO. Altri fondi in arrivo per il comune di Petacciato. Dopo aver ottenuto lo scorso 16 agosto il finanziamento di 1.278.000 euro per il nuovo asilo nido di 35 posti, nelle casse comunali arriveranno altri fondi dal Pnrr.

I progetti, per un totale di 206.000 euro, prevedono l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia, l’ampliamento della scuola dell’infanzia e la riqualificazione del parco Carriero.

Per l’adeguamento sismico della scuola i fondi da utilizzare saranno 70.745,14 euro, per l’ampliamento, invece, 88.154,05 euro e, infine, per parco Carriero 47.821,46 euro.

Un bel traguardo per l’amministrazione Di Pardo che mantiene le promesse fatte in campagna elettorale e intercetta i fondi del Pnrr, per rendere Petacciato ancora più vivibile.