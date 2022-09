L'autunno è alle porte, City Angels: «non lasciamoli al freddo»

TERMOLI. Sono angeli travestiti da persone in carne e ossa. Sono angeli che si mettono a servizio di chi non ha un aiuto, di chi non ha una fissa dimora.

E lo fanno ogni mercoledì. Consegnano a chi ne ha più bisogno pasti caldi e indumenti. Lo fanno sottovoce e in punta di piedi.

Si avvicinano alle persone cercando di instaurare un contatto umano, proprio quello che spesso a loro manca. Cercano di ridere, scherzare, farli sentire al sicuro.

Ma come possono esser al sicuro nel buio della notte e con la stagione fredda alle porte?

Ed è questa la domanda che gli operatori di “City Angels” hanno fatto a delle persone alle quali avevano portato da mangiare. Mercoledì durante il servizio cominciava a piovere e gli operatori hanno visto delle capanne di fortuna costruite sotto la chioma degli alberi con un materasso trovato in giro. Un riparo dall’intemperie.

«A quelle parole ci siamo tutte guardate e ci si è stretto un nodo in gola- raccontano le operatrici di City Angels- mentre andavamo via, diciamo loro che avremmo pensato a trovare qualcosa che li avrebbe aiutati per la serata. Salite sul nostro pulmino ci confrontiamo e decidiamo di andare a comprare un telo con anelli e una corda per fare dei tiranti».

L’amore per quello che fanno è grande tanto da riuscire ad acquistare il tutto in poco tempo e ricevere uno sconto dal negoziante.





«Quando siamo tornati, non potevano credere ai loro occhi. Abbiamo portato con noi anche dei bancali per sollevare il materasso da terra. Almeno se cadrà la pioggia questa notte un minimo di riparo ci sarà. È veramente triste dover andare via e pensare che queste persone debbano vivere così. Ci auguriamo sempre che riescano presto a trovare una decorosa sistemazione.





Chiunque voglia aiutarci con donazioni può iscriversi alla nostra associazione, vi aspettiamo».

Galleria fotografica