A caccia del posto fisso, 128 i candidati per 4 assunzioni da istruttore tecnico in Comune

TERMOLI. Non saranno i numeri a tre zeri del concorso per i posti da Vigile urbano, ma di certo sono tanti anche i concorrenti previsti domattina, dalle 9.30, al PalaSabetta, dove si espleteranno le prove scritte di altre due selezioni, ciascuna per assumere due istruttori tecnici, di cui una con figura direttiva, rispettivamente di categoria C e D. Posti di lavori nella pubblica amministrazione a tempo pieno e indeterminato, il classico "posto fisso", insomma, che pare tornato prepotentemente agognato. Con le determine del 3 maggio scorso vennero ammessi i candidati, per una data di luglio poi rinviata. Ma ora si arriva al dunque, per 57 concorrenti per la categoria D1 (sei furono gli esclusi) e 71 per la categoria C1 (cinque gli esclusi).

Nell'avviso pubblico diramato il 30 agosto a firma del presidente della commissione esaminatrice, Silvestro Belpulsi, si «conferma la data stabilita - appunto il 2 settembre - per l'espletamento delle prove scritte e le modalità di accesso alle prove medesime dei candidati; si stabilisce che la valutazione dei titoli verrà effettuata successivamente allo svolgimento delle prove scritte e solo per i soggetti che hanno superato la stessa».