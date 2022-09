Verso un autunno con termosifoni più bassi, intanto prorogato il bonus carburante

TERMOLI. Sui contenuti dell'informativa del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, stamani in Consiglio dei Ministri, sono trapelate sin qui poche notizie.

Nella nota ufficiale diramata da Palazzo Chigi c'è solo il richiamo all'atto svolto dal titolare del dicastero, ma nessun testo dettagliato.

«Il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha effettuato una informativa al Consiglio sulla situazione energetica in Italia».

Indiscrezioni battute dalle agenzie di stampa recano: «Termosifoni accesi per un'ora in meno a partire da ottobre, con un grado stabilito in meno. Questo, a quanto filtra da fonti ministeriali, una delle misure che sarebbe stata annunciata dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, durante la riunione del Consiglio dei ministri. Le stesse fonti escludono il ritorno alla Dad nelle scuole, nell'ambito del piano di risparmi energetici. Intanto, sempre secondo quanto si apprende, si lavora per portare il nuovo decreto contro il caro bollette in Cdm la prossima settimana (Fonte Ansa.it).

Intanto, nella giornata di ieri, i ministri Franco e Cingolani hanno firmato il Decreto carburanti.

Previsto uno sconto di 30 centesimi esteso fino al 5 ottobre.

«Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione».