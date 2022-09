Saldi estivi, commercianti soddisfatti dal trend di fine stagione

TERMOLI. Con la fine dei saldi e quindi con il tramonto della caccia agli acquisti, anche noi di Termolionline abbiamo fatto un giro in centro città per capire l’andamento di questa estate 2022.

Abbiamo parlato con Maurizio Giamberardino, proprietario dello storico negozio “Ciak” e portavoce dei commercianti, ma anche con Marilisa Giordano proprietaria di “Edonè”, Valentina Farina, titolare dei tre punti vendita di “Room” e Johnny Gioia titolare di “Beat street” – ubicato nel quartiere Sant’Alfonso, ma trasferitosi in centro proprio in occasione della stagione estiva- come è andata l’estate dal punto di vista degli acquisti e dei saldi?





Nel complesso c’è stato davvero un recupero rispetto ai due anni precedenti –anche perché negli anni scorsi ancora si soffriva molto il dramma della pandemia- ma dopo oltre due anni dall’avvento del Covid-19, questa stagione è stata un po’ come una piccola ginestra –il fiore resiliente che lentamente si apre dinanzi i raggi del sole e mostra pian piano la sua sconfinata bellezza- e proprio in questo contesto di rinascita, che i saldi estivi hanno portato i frutti sperati anche alle piccole attività.





Si è parlato del raffronto tra il lavoro pre e post pandemico, ma anche dei numerosi turisti che hanno scelto di acquistare nei negozi fisici–magari mentre passeggiavano e si godevano le vacanze - e non soltanto online. Perché è proprio la vendita online che annualmente assesta dei colpi alle piccole attività, ma tutti loro non hanno timore della concorrenza, perché la bellezza di ricevere i clienti nei negozi -senza dover entrare contingentati all’interno dei locali- e soprattutto il dialogo che si instaura con il cliente, non soltanto per il piacere di acquistare, ma anche per il piacere di socializzare. Come ci ha ribadito Marilisa: “I nostri clienti sono in primis i nostri amici, si parte da questa base”.





I saldi estivi si sono conclusi dopo circa sessanta giorni e sono partiti il 2 luglio scorso. Ma c’è tanta fiducia anche per il periodo che ci accingiamo a vivere (autunno-inverno), che non scoraggia i negozianti, anzi li invita ad avere fiducia in un futuro di rinascita sotto tanti punti di vista.

Di seguito riportiamo le interviste dei titolari delle attività cittadine.