La gabbianella e il tatto... di chi tutela vita e biodiversità

Gabbianella al Cea del Bosco Fantine

TERMOLI. Arrivano buone notizie dal Cea Fantine di Campomarino, dove il gabbiano trovato qualche giorno fa da una famiglia toscana, è stato portato per avere delle cure.

Il gabbiano inizia a reagire, a mangiare e tenta anche di volare.

Soddisfatto il presidente di Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese, che fa sapere alla nostra redazione, l’evoluzione di questa storia, fortunatamente a lieto fine.

«Il gabbiano è stato curato per un po' di giorni da quelle persone della Toscana.

Come al solito non si trova nessuno per curare questi animali. È un gabbiano reale giovane, è nato quest'anno e quindi probabilmente ha provato a volare ma non c'è riuscito ed è rimasto a terra, oppure come sicuramente dice il nostro veterinario ha mangiato plastica. Non ne ha mangiata molto però ci vuole tempo perché si rimetta veramente.

Da quando l'abbiamo noi, sgambetta, prova a volare, mangia e beve normalmente, quindi fa i suoi bisogni normali.

La notte viene messo dentro e torno a ripetere tra oggi e domani lo lasceremo libero perché sta provando, dentro il recinto, a volare. Per cui riteniamo che possa tranquillamente fare da solo.

Ormai conosce. Di certo mangia con appetito e mangia anche roba buona come i pesciolini, la polpa di granchio.

È un giovanissimo ma il sesso non è dato ancora sapere,

Questo è il secondo gabbiano che prendiamo, un altro lo abbiamo avuto tramite la Capitaneria di Porto, è volato dopo 3-4 giorni che stava con noi.

Noi ci teniamo tantissimo. Non perché siano gabbiani noi ci teniamo a tutti gli animali. Speriamo che anche Gabbi, questo il nome dato dai turisti toscani, possa volare riprendere la sua vita».

Tutto è bene quel che finisce bene, grazie all’amore dei turisti e alle cure di Luigi Lucchese.

Galleria fotografica