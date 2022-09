Opposizione picchia duro: «Sindaco e vice assenti per ferie, Montelongo abbandonato»

MONTELONGO. Trascorsi poco più di due mesi e mezzo dalle elezioni amministrative, la minoranza di Montelongo sentenzia: «L’amore pronunciato in campagna elettorale dall’attuale sindaco Luca Montanaro è già finito».

I consiglieri di opposizione Domenico De Michele, Michele De Michele e Luigi Martucci facenti parte del gruppo “Insieme per migliorare”, denunciano l’assenza del primo cittadino.

«A nessuno si vieta di andare in vacanza, ma il sindaco ha scelto lo stesso periodo del vicesindaco che è giustificato, poiché è in viaggio di nozze. Ci sembra una situazione inopportuna per la nostra comunità. Se a un cittadino dovesse servire un certificato urgente, in questo momento non troverebbe nessun rappresentante che può espletare le funzioni.

L’amore decantato in campagna elettorale è già finito. Del resto, il comune di Montelongo ha una situazione, a livello personale, molto negativa in quanto non abbiamo dipendenti comunali. C’è un solo dipendente che ha un contratto “Co.co.co” a tempo determinato con pochissime ore e, quindi, il comune durante la giornata è spesso chiuso al pubblico.

In questo periodo, ancora di più. c’era l’esigenza di avere un rappresentante amministrativo in comune.

Noi già dai primi consigli avevamo denunciato che questa amministrazione doveva provvedere a stabilire una collaborazione con qualche comune vicino a noi in modo che, qualche dipendente di qualche altro comune, potesse essere messo a disposizione della nostra comunità. Ma nulla è stato fatto.

Molti amministratori non risiedono neanche a Montelongo e il comune è sprovvisto di amministratori di maggioranza.

Alcuni cittadini nel periodo luglio-agosto, si sono recati in comune per provvedere alla carta d’identità ma hanno dovuto chiedere asilo e ringraziare il comune di Montorio nei Frentani.

E poi ci chiediamo, il sindaco ha avvertito la prefettura che sia lui che il vice sindaco erano in ferie? Ce lo chiediamo perché, ogni sindaco è a capo della protezione civile del paese di riferimento e in mancanza del rappresentante deve essere nominato qualcun altro».