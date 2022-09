Cambiamenti climatici e crisi energetica, parola d'ordine: adattarsi

TERMOLI. Un futuro pieno di incognite quello che ci abbiamo davanti. Prima del 2020, prima che il Covid sconvolgesse le nostre esistenze, l'allarme globale era quello ambientale e climatico, ora a questo si aggiungono scenari di crisi internazionale, non solo di carattere bellico e geopolitico, ma relativi agli approvvigionamenti alimentari, energetici e alle forniture industriali. Di recente abbiamo trattato l'argomento caro energia in alcuni editoriali pubblicati nei giorni scorsi.

Nel Consiglio dei Ministri di ieri, il titolare del dicastero del Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, nel corso dell'informativa al Governo, ha tracciato la rotta dell'autunno 2022, che porterà per la prima volta da tantissimo tempo a razionalizzare i consumi, con una leva al ribasso sui riscaldamenti. Quanto basta per far capire, assieme al caro bollette, l'emergenza che stiamo vivendo.

Occasione di confronto, temi legati a energia, ambiente, ma anche clima e agricoltura, con un esperto del settore, che non opera più nel basso Molise, come negli ultimi 12 anni, ma resta legato al nostro territorio. Vincenzo Michele Sellitto, Project leader Biolchim, Accademico dei Georgofili e Prof.ass. Università di Timisoara. Autore di Libri per Edagricole, ("I microrganismi Utili in Agricoltura", "Microalghe e Cianobatteri in Agricoltura") è da sempre un punto di riferimento per affrontare tematiche legate all’ambiente, al clima, al suolo e all’agricoltura. In questa fine d’estate che si preannuncia rovente sotto tanti profili, lo abbiamo intervistato, alla luce della strettissima attualità. Ma lui ci precede, fornendoci un titolo: «Cambiamenti climatici, la parola d’ordine è adattamento!»

Crisi energetica ed emergenza climatica, quali sono le correlazioni?

«Due grandi temi, da una parte il consumo energetico complessivo e la nostra dipendenza dai combustibili fossili, dall’altra cercare di limitare il riscaldamento globale. In una metafora, è il cane che si morde la coda. In quanto il nostro consumo e la nostra produzione di energia hanno un impatto enorme sul clima e viceversa: e i cambiamenti climatici alterano il nostro potenziale produttivo di energia (diminuendolo) e il nostro fabbisogno energetico (aumentandolo). Circa due terzi delle emissioni di gas a effetto serra a livello globale, dovuti all’attività umana, sono connessi all’uso di combustibili fossili a scopo energetico per il riscaldamento, la produzione di energia elettrica, il trasporto, l’industria a cui si aggiunge tutto il consumo energetico legato al settore agricolo. Quindi l’aumento di necessità e consumo di energia generano e sono conseguenza dei cambiamenti climatici in atto. Inoltre con l'aumentare del riscaldamento globale la capacità di adattamento degli ecosistemi e dei sistemi umani incontrerà rigide limitazioni a causa degli effetti della siccità, ondate di calore, innalzamento del livello del mare, riscaldamento degli oceani e acidificazione. Questo è lo scenario in cui viviamo da anni».

In una conferenza tenuta a Termoli qualche anno fa si poneva il 2050 come data limite entro cui agire contro i cambiamenti climatici, la situazione si è aggravata?

«Da tempo dico e sostengo che il 2050 è già oggi. Lo stiamo già vivendo. Possiamo dire che se consideriamo solo le temperature raggiunte in questa ultima estate è la persistente siccità che ha attanagliato tutta la nostra penisola, che ha messo a dura prova il comparto agricolo, la prima e giustificata valutazione è quella di dire che la situazione si sia aggravata ulteriormente. Ma analizziamo brevemente la situazione con numeri alla mano e vediamogli scenari attuali e futuri. Se consideriamo il Sesto Rapporto di Valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici pubblicato quest’anno, dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), la situazione sembra molto chiara e in continuo peggioramento in termini di impatti, vulnerabilità e adattamento. Questo report segue il precedente pubblicato nel 2014, quindi ci sono quindi otto anni di ulteriore ricerca scientifica e approfondimenti che hanno accumulato importanti nuove evidenze sui temi del cambiamento climatico, degli adattamenti, e dei rischi. In sintesi secondo l’Ipcc i Cambiamenti climatici a scala globale e regionale sono evidenti cosi come anche è evidente che la temperatura del mediterraneo è aumentata di circa un grado e mezzo rispetto al livello dell’era preindustriale con un corrispondente aumento di ondate di calore e temperature estreme. C’è inoltre una evidenza dell'aumento delle frequenze e intensità delle siccità. Il riscaldamento non ha riguardato soltanto le superfici continentali ma anche la superficie degli oceani che si è riscaldata fra i 0,29 e 0,44°C per decennio dall'inizio degli anni '80. Anche il livello del mare è aumentato e a cui si aggiunge la diminuzione del ph tradotto come acidificazione degli oceani. Il cambiamento di questi parametri fisici, ha determinato degli impatti documentati sugli ecosistemi marini, sugli ecosistemi terrestri e quelli di acqua dolce, gli impatti sull'agricoltura, impatti sulla pesca, disagio termico soprattutto in ambito urbano e ha anche incrementato le condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. A seguito di questi cambiamenti in atto oggi si sono identificate quattro categorie di rischi per l’Europa: i rischi causati da ondate di calore, rischi per la produzione agricola, rischi di scarsità di risorse idriche e rischi di una maggiore intensità e frequenza di inondazioni.

In caso di un alto livello di emissioni la regione Mediterranea quindi è destinata a riscaldarsi maggiormente della media globale, particolarmente in estate, accompagnato da una diminuzione della precipitazione è un aumento della fragilità dei suoli. Questo vale sia per l'ambiente terrestre che per quello marino, sia per le temperature medie che per le ondate di calore. La regione diventerà più arida per effetto combinato della diminuzione della precipitazione e dell'aumento dell'evapotraspirazione. In alcune aree della parte settentrionale le precipitazioni estreme aumenteranno. Nell'Europa meridionale il numero di giorni con insufficienti risorse idriche (disponibilità inferiore alla richiesta) e siccità aumenta in tutti gli scenari di riscaldamento globale. Per un aumento della temperatura globale di 1,5°C e 2°C la scarsità idrica (sia pure in forma moderata) riguarda il 18% e il 54% della popolazione dell'Europa meridionale. In uno scenario di innalzamento della temperatura di 3°C l'aridità del suolo risulta del 40% superiore rispetto a uno scenario con innalzamento della temperatura a 1,5°C. Scenari che piano piano stiamo già vivendo. In quanto sono meccanismi che una volta innescati non si fermano immediatamente anche se le condizioni delle emissioni umane dovesse migliorare o addirittura azzerarsi all’improvvido. Possiamo solo tentare di mitigare ed adattarci a questi continui cambiamenti».

Per la prima volta da decenni si torna a parlare di razionamento e di scarsità di generi alimentari, perché accade? Processo di desertificazione, politiche agricole sballate?

«Questo è il momento di mantenere i nervi saldi anche perché non abbiamo ancora chiaro come sarà la tempesta che si abbatterà anche sul settore agroalimentare e in questo ultimo periodo si stanno sovrapponendo inflazione, recessione e speculazione sulle materie prime.

Tutto il Pianeta è soggetto a fenomeni crescenti, di degrado del suolo determinati da azioni di sovrasfruttamento indotte dall'uomo a cui si aggiunge l’effetto dei cambiamenti climatici. Questi causano il declino della fertilità del Suolo e della biodiversità che ospita, con evidenti danni complessivi anche alla salute umana. Questo degrado del territorio: ha conseguenze dirette e indirette su circa 3 miliardi di persone e si prevede che entro il 2050 questa quota aumenti in modo esponenziale. E attualmente circa 500 milioni di persone vivono in aree dove il degrado ha raggiunto il suo massimo livello, ovvero la perdita totale di produttività definita come desertificazione. In Italia la situazione è allarmante. Il 28% del territorio è a rischio desertificazione principalmente nelle regioni meridionali, con significativi peggioramenti anche in aree del Nord. Cosa fare per contrastare questo fenomeno. Certamente bisogna lavorare verso la definizione di una nuova normativa europea sulla salute del suolo per garantire parità di condizioni e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute, partendo magari proprio dal definire in primis cosa s'intende per "Suolo Sano”. E poi attuare tutte quelle azioni che tendono a proteggerne la fertilità del suolo; ridurne l'erosione e l'impermeabilizzazione; aumentarne la materia organica; individuare i siti contaminati; bonificare i suoli degradati».

Pandemia e tensioni internazionali segnano la fine della globalizzazione?

«Fine della globalizzazione? Il mondo già oggi non sembra più lo stesso. Certo è, che dopo l’invasione dell’Ucraina si è infranto quel sogno di un mondo di pace basato sulla globalizzazione. E quando e come finirà la guerra, avremo sicuramente più gente nel mondo che avrà fame. Situazione quindi che genera grandi cambiamenti geopolitici che coincide anche con il massimo della nostra espansione demografica planetaria. Considera che l’Ucraina con la Russia giocano un ruolo importante nella produzione ed esportazioni di frumento e di molti altri alimenti di base: dall’orzo ai girasoli che rappresentano il principale fornitore di cibo per milioni di persone in Africa, Asia e Medio Oriente. Negli ultimi cinque anni Ucraina e Russia da sole hanno gestito il 30 per cento delle esportazioni mondiali di grano, il 32 per cento di quelle di orzo e il 75 per cento delle esportazioni di semi di girasole. Una cosa è certa Russia e Ucraina insieme rappresentano importanti produttori di grano, di mangimi e di fertilizzanti e l'interruzione degli scambi a seguito di questo conflitto creerà inevitabilmente uno shock della domanda e dei prezzi lungo la catena alimentare globale.

Inoltre oltre all’ostracismo nei confronti della Russia per l’acquisto del suo grano, in Ucraina probabilmente neanche ci saranno le semine. Considera che i quei climi il frumento si semina a partire da settembre in quanto l’inverno arriva prima in confronto alle nostre zone mediterranee. E non credo abbiano avuto tempo e modo per preparare i suoli e le semine, Quindi già per il prossimo anno avremo una quantità di frumento che a livello mondiale mancherà. Questo potrà generare o accentuare tre conseguenze economiche e sociali critiche: la grande ondata dei rifugiati da accogliere, l’impatto negativo su crescita economica e inflazione, l’aumento dei prezzi dell’energia e del cibo che colpisce in particolare i più poveri. Come vedi, non so se la globalizzazione finirà, probabilmente no, ma si sta trasformando in qualcosa di nuovo che ci sta proiettando in un mondo che non più quello in cui abbiamo creduto di vivere».

Quanto è nevralgica la gestione del suolo per il futuro?

«Il suolo assume un ruolo centrale. Infatti è alla base del Cambiamento climatico, sicurezza alimentare, sicurezza nutrizionale, qualità dell'acqua, biodiversità, accaparramento di terra fertile, stabilità politica, salute umana, benessere, pace e prosperità, c’è il suolo. Pensa che tutta la vita terrestre dipende da esso, senza esagerare il 90% di tutto il cibo consumato dall’uomo proviene dal Suolo. Non c'è Suolo senza vita e non c'è vita senza Suolo. Vedi che i soli 40 centimetri di suolo sono responsabili per la 87 % della vita sul pianeta. Uno strato sottilissimo fragile di superfice terrestre che separa l’umanità dalla sopravvivenza e l’estinzione. Per farti capire meglio, certamente hai sentito dell’estinzione dei dinosauri e si contano altre estinzioni nel tempo profondo. Oggi stiamo vivendo l’estinzione del Suolo. Il Suolo vivo che viene distrutto direttamente dall’azione dell’uomo e subisce l’influenza dei cambiamenti climatici. E qui faccio riferimento al processo di desertificazione. I suoli agricoli in molte aree del mondo si stanno trasformano in un deserto perché non c'è contenuto organico. Quindi, si il Suolo diventa centrale. Si stima che potremmo avere suolo agricolo vivo solamente per altri 80/100 raccolti ciò significa che è una questione di 40 50 anni dopo di che ci potrebbero essere gravi carenze di cibo e il suolo diventerà la causa di battaglie e guerre su questo pianeta. Dal 1990 ci sono state circa molte guerre in africa, molte di queste guerre sono state combattute per conquistare il suolo fertile. Le grandi rivoluzioni del mondo, la rivoluzione russa dei bolscevichi nel 1917, ad esempio, era principalmente per il pane, infatti pace, terra (suolo) e pane questo è stato lo slogan di questa rivoluzione. La scarsità di cibo in Francia è stata la principale causa per la rivoluzione francese, quello che è successo e Cina la cosiddetta rivoluzione culturale e anche a causa delle ripetute carestia in tutto il paese. Non c'è pace se non c'è cibo e non c’è cibo se non c’è Suolo vivo. Le prossime migrazioni che avverranno per scappare dalla fame, la malnutrizione, la povertà e l'indisponibilità di un Suolo vivo per coltivare. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam), che si occupa di assistenza alimentare, ha stimato che l’invasione militare dell’Ucraina porterà fino a 13 milioni di persone in più a soffrire la fame, peggiorando una situazione resa già molto difficile dagli effetti della pandemia da coronavirus. Prima del 2020, il problema riguardava circa 720 milioni di persone in giro per il mondo, ora si stima che riguardi almeno 811 milioni di individui. Un problema serio che il mondo deve affrontare ora è che ci si aspetta che entro il 2030, 1,3 miliardi di persone migrerà, di queste 0,9 miliardi arriveranno dall’ africa. Stiamo sottovalutando enormemente l’impatto che avrà la mancanza di Suolo sulla stabilità dell’intero pianeta».

Ci sono correttivi efficaci da adottare nel medio termine? Sul consumo e la distruzione del suolo, ad esempio?

«Il suolo come ti ho detto è un'entità vivente che contiene molti organismi e quando questi organismi vengono eliminati il suolo non è più vivo. Se iniziamo a correggerlo ora tra 30 anni forse possiamo apportare un livello ragionevole di miglioramento e possiamo allontanarci dal baratro su cui ci troviamo, ma se aspettiamo troppo fino alla morte del Suolo poi per tentare di ripristinarlo di riformalo di ridargli un'altra vita, per rigenerare i suoli ci vorranno almeno 150-200 anni. È un momento di responsabilità in cui se agiamo ora possiamo forse ribaltare la situazione»

L’agricoltura continua a soffrire, ma è stata rivalutata l’importanza del settore primario. Come sta cambiando?

«La persistente siccità che ha interessato l’intera penisola italiana nei mesi passati ci pone ancora una volta difronte gli effetti orami non casuali che riguardano i cambiamenti climatici in atto. L’agricoltura è certamente il primo settore a risentirne gli effetti e a pagarne un prezzo. Quindi l’agricoltura è sempre più chiamata ad un rinnovamento attraverso l’introduzione di quel pacchetto di innovazioni, che fanno parte dell’agricoltura innovativa o anche 4.0. Quindi non solo produrre di più e di qualità ma anche e soprattutto si è chiamati a ridurre l’impatto sull’ambiente riducendo le emissioni di gas ad effetto serra e frenare la perdita di biodiversità. Cosi come prevede la Strategia europea From Farm to Fork e che assumono un ruolo centrale nell'opinione pubblica europea e di riflesso anche nella nuova Pac che entrerà ufficialmente in vigore all'inizio del 2023. In effetti è una rivoluzione non più rimandabile, la necessità di trasformare rinnovare il settore agroalimentare. Il che significa di imparare a gestire le proprie risorse in maniera più efficiente in modo da produrre sempre molto e bene usando meno risorse, adattandosi ai cambiamenti climatici: produttività è sostenibilità devono andare di pari passo. L’agricoltore del futuro, possiamo dire di domani, dovrà necessariamente essere più consapevole dell’importanza della gestione corretta dell’ecosistema agrario e consideralo un ecosistema interconnesso dove il ruolo centrare e giocato al Suolo vivo».

L’aumento dei costi colpisce l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne, dove per molte aziende in situazione critica da metterne a rischio la sopravvivenza. I rincari esorbitanti di fertilizzanti e carburanti come stanno impattando sulle colture?

«L’aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti rischia di causare una crisi alimentare globale. con il balzo dei prezzi del gasolio agricolo che schizza mediamente del 120% in più rispetto a prima dello scoppio della guerra sta provocando disagi generalizzati alle imprese agricole. L’aumento dei costi energetici e delle materie prime spinto dalla guerra in Ucraina ha determinato l’impennata dei costi di produzione per l’insieme delle aziende agricole e agroalimentari italiane. L’aumento dei costi colpisce l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne: oggi 1 azienda agricola su 10 è in una situazione così critica da metterne a rischio la sopravvivenza, ma ben circa 1/3 del totale nazionale (30%) si trova comunque costretta a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dell’aumento dei costi di produzione”. In agricoltura si registrano infatti aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio. In un Paese come l’Italia dove l’85% delle merci viaggia su strada l’aumento dei prezzi di benzina e diesel ha un effetto valanga sulla spesa di consumatori».

Siamo ostaggio delle forniture, sia di gas che di grano?

«Lo ribadisco. Se continuassimo cosi, certamente sì. Energia e agricoltura vanno di pari passo. Uno influenza l’altro. Bisogna cambiare paradigma al più presto. È una questione politica più che tecnica. Affrontare il tema delle energie rinnovabili in modo serio e porre l’agricoltura davanti un bivio. Produrre bene, tanto e preservando il Suolo. Questa è la grande rivoluzione del futuro. Io la chiamo la Soil revolution. Essere consapevoli che il Suolo è vivo… E che bisogna ripartire da lì».

Come giudica le politiche del New Green Deal e la risposta dell’Ue alle emergenze degli ultimi anni?

«Siamo in un momento storico in cui il dibattito è diviso tra l’urgente necessità di rispondere alla crisi ecologica e una presunta crisi alimentare conseguente alla guerra in Ucraina. Ritorna l’esempio del cane che si morde la coda. E ormai assodato che la guerra in Ucraina sta incidendo molto di più sull’agricoltura di quanto abbia inciso il Covid-19, per i costi delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento. Questa situazione sta riabilitando il paradigma produttività in agricoltura (produrre tanto a tutti i costi), che è incoerente rispetto agli obiettivi fissati dall’Europa nella nuova Pac, che mira a rafforzare due strategie del Green Deal: “Farm to fork” e “Biodiversità 2030”, ovvero il piano decennale per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente e la strategia per la protezione della natura e il ripristino degli ecosistemi. Quindi siamo in momento in cui problema di approvvigionamento alimentare rappresenta un attacco diretto alla strategia ‘Farm to fork’ dell’Unione europea. Non metto in dubbio che l’obiettivo principale della produzione agricola è quello di produrre cibo ma dobbiamo adoperarci per farlo con il minor impatto ambientale».