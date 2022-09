Anche da Lega e Fratelli d'Italia strali sulla vicenda del Gemelli Molise

CAMPOBASSO. Anche dal centrodestra giungono strali sulla vicenda del Gemelli Molise: I candidati al Parlamento della Lega Michele Marone, Alberto Tramontano e Rita Colaci accolgono con estrema serietà e grande preoccupazione la notizia della interruzione dal primo ottobre 2022 dell’erogazione delle prestazioni di Radioterapia ai malati oncologici molisani. «È una notizia sconcertante. Chiediamo con forza che la struttura commissariale regionale trovi immediatamente una soluzione perché si eviti un esodo inaccettabile di malati verso altre strutture extra regionali, in considerazione del fatto che il Gemelli Molise è l'unica struttura molisana che eroga tali prestazioni salvavita. Le famiglie molisane vanno tutelate, i cittadini fragili vanno sostenuti, prima e al di sopra di tutto. I malati oncologici devono continuare ad avere l'assistenza di cui hanno bisogno, devono poter godere delle prestazioni mediche in Molise. Il Gemelli va sostenuto perché rappresenta un presidio fondamentale per le cure ed integra in maniera efficace e puntuale l'offerta della sanità pubblica. La Lega è al fianco dei Molisani, è al fianco dei malati oncologici, è al fianco del Gemelli Molise e lotterà sempre perché ai nostri concittadini siano riconosciuti il diritto alla cura e il diritto alla salute».

A intervenire anche la consigliera regionale di Fdi Aida Romagnuolo: «basta svilire la nostra comunità, Regione e Gemelli Molise trovino una soluzione immediata. Continuare ad erogare le prestazioni per i pazienti oncologici molisani è fondamentale, è un dovere ed un impegno a cui non ci si può sottrarre»: immediato interessamento, da parte della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo, dopo la notizia che lascia in apprensione un intero territorio.

Dai vertici del Gemelli Molise la comunicazione dell’imminente interruzione del servizio per mancanza di risorse economiche, essendo stato fissato un tetto di spesa invalicabile, da parte della struttura commissariale della regione, rispetto le prestazioni di radioterapia.

«Solo chi vive direttamente questo dramma, o ha un proprio caro malato – ha aggiunto Romagnuolo - può comprendere quanto tali cure siano fondamentali, ed il Gemelli Molise è l’unica realtà ospedaliere che le assicura sul territorio. Una condizione che non riguarderebbe, invece, pazienti provenienti da altre regioni. Aldilà di quello che può essere un tetto di spesa stimato in base ad un ipotetico fabbisogno – ha continuato la consigliera – bisogna garantire a tutti lo stesso diritto alla salute che, non mi stancherò mai di ripetere, è sancito dalla nostra Costituzione. La malattia non può e non deve essere strumentalizzata. Che Regione e Gemelli Molise – ha concluso Romagnuolo – trovino immediatamente una soluzione, un punto di incontro, per non svilire ulteriormente la nostra comunità. Tuttavia presenterò una mozione urgente, sollecitando il coinvolgimento di tutti i miei colleghi».