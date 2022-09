Post sisma, confronti positivi sul territorio: in arrivo nuove ordinanze

MONTECILFONE. In attesa degli incontri in programma lunedì prossimo, 5 settembre, a Larino e Santa Croce di Magliano, prende corpo il programma post sisma nel basso Molise. Mercoledì scorso a Montecilfone è stata organizzata la seconda assemblea sull’ordinanza della cosiddetta “ricostruzione pesante”, dopo quella del 24 agosto a Guglionesi. L’incontro di Montecilfone, luogo simbolo dei terremoti del 14 e 16 agosto 2018, è stato molto partecipato. Il sindaco Giorgio Manes parla di un centinaio di residenti e anche alcuni sindaci del circondario. Presenti i componenti della struttura commissariale capeggiata dal direttore Giuseppe Cutone e dal consulente per la ricostruzione Nico Romagnuolo. Numerosi gli argomenti trattati, dalle novità introdotte dell’ordinanza n. 5 alla proroga del 30 novembre 2022.

Numerosi anche i chiarimenti richiesti dai tecnici per la presentazione delle domande. Dall’incontro è emersa l’urgenza di impegnare le somme, già a disposizione della struttura, circa 39 milioni di euro, per poi richiedere un ulteriore contributo per completare la ricostruzione. Nei prossimi giorni verranno pubblicate ulteriori ordinanze che riguardano le attività produttive e strutture pubbliche. Per il sindaco Manes: «E stato un incontro costruttivo, si sono chiariti numerosi aspetti. Ringrazio il consulente Romagnuolo, la struttura commissariale e comunale per la loro disponibilità nel mettere al corrente la popolazione su tutte quelle che erano le problematiche inerenti. Molto c’è ancora da fare, ma i presupposti ci sono tutti. Invito e sollecito i tecnici a presentare le domande in modo da far partire al più presto la ricostruzione, così le famiglie potranno ritornare nelle proprie case».