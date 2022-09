Il mito del posto fisso, laureati e diplomati in gara al PalaSabetta

Il concorso per tecnici al Comune di Termoli

TERMOLI. Concluse le prove scritte per il concorso da istruttore tecnico in comune.

I candidati si sono presentati questa mattina al PalaSabetta per sostenere le prove scritte. Abbiamo intervistato il presidente della commissione esaminatrice, l’architetto Silvestro Belpulsi, che ci ha spiegato la modalità delle prove d’esame e i dettagli del concorso: “Sono due distinti concorsi: il primo riguardava i laureati (ingegneri e architetti) e il secondo era riservato ai diplomati (i geometri). Due scaglioni: per la categoria D -quindi i laureati- l’esame si è tenuto alle 9.30 e sono pervenute 63 domande, di cui 6 non ammesse, quindi 57 sono stati i candidati abilitati alla prima prova. Mentre per la categoria C -quindi i diplomati- la prova si è tenuta alle 11.30; le domande erano 76, di cui 5 non ammesse e 71 sono stati i candidati idonei. A seguito delle due prove: nella categoria dei laureati si sono presentate 22 persone in luogo di 57 ammessi. Alla seconda prova delle 15.30 di quei 22 candidati sono risultati idonei: 15 laureati e 7 non hanno superato la soglia stabilita per quanto riguardava il punteggio, in quanto la modalità della prova di questa mattina era a risposta multipla. Per la categoria dei diplomati si sono presentati in 26 in luogo di 71 ammessi; di questi 26; 18 sono risultati idonei alla prova orale e 8 candidati non hanno superato la prova d’esame”,





C’è stata un’ulteriore prova scritta -riservata alla categoria D, ossia quella dei laureati- che consisteva in domande aperte - che sono state estratte e si è tenuta alle 15.30. Dopo la seconda prova scritta ci sarà la valutazione dei titoli, per entrambe le categorie che servirà per implementare il punteggio del risultato finale. Per questa seconda prova scritta servirà un minimo di 21/30. L’esame orale si terrà entro un mese per dare ai candidati la possibilità di prepararsi al meglio”.

Il concorso di ieri mattina era riservato all’attribuzione del posto di lavoro nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato e pieno e sono due posti per categoria: quindi C e D.





Abbiamo ascoltato qualche candidato che abbiamo incontrato fuori la struttura subito dopo l’esame. Francesco si è presentato per la prima prova come istruttore direttivo tecnico e -nonostante la difficoltà della stessa, poiché toccava una vasta gamma di argomenti per quanto riguardava i ruoli- si è detto soddisfatto, dato che ha superato la prima prova scritta e nel pomeriggio si è presentato nuovamente per affrontare la seconda prova con le domande aperte.

Galleria fotografica