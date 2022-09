Gastronomia, artigianato e devozione: la festa di Santa Irene a Tavenna

TAVENNA. Inaugurata ieri la manifestazione dedicata a Santa Irene a Tavenna, che unisce festa patronale e fiera dell’artigianato.

Oggi si concluderà la due giorni di inizio settembre.

Alle ore 10 apertura della mostra del merletto e degli stand, alle ore 11 Santa Messa celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca e dal parroco don Michele Di Leo, a seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale Città di Pannarano e al termine spettacolo di fuochi pirotecnici.

Ore 18. 30 intrattenimento per i bambini con gonfiabili e Truccabimbi; ore 19 apertura sagra della "carne di pecora alla Santa Irene"

Ore 21 spettacolo musicale con il gruppo Pooh Tribute band "Opera Seconda", a seguire cabaret con comiche di Made in Sud "Sex and the Sud".

Al termine i fuochi pirotecnici.

«Il sindaco Paolo Cirulli e l'amministrazione comunale ringraziano nuovamente tutte le attività commerciali, le imprese, i professionisti che con le loro sponsorizzazioni hanno reso possibile anche quest'anno la realizzazione di questa bella due giorni di festa.

Un grazie anche a tutti i sindaci e gli esponenti regionali intervenuti oggi e agli abitanti dei paesi limitrofi che sono venuti a fare festa a Tavenna, e vi invitiamo nuovamente agli eventi odierni».

Galleria fotografica