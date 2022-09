Lembo: «La tutela della salute è cosa seria, non è una pallina di ping-pong»

CAMPOBASSO. «Apprendo con preoccupazione enorme la notizia della possibile chiusura del reparto di Radioterapia presso il Gemelli Molise, una delle eccellenze territoriali che ha dato la possibilità a tante donne e uomini di curarsi senza dover affrontare il disagio di spostarsi fuori regione» così la Consigliera di Parità delle Province di Campobasso e Isernia, Giuditta Lembo, si è espressa in merito alla vicenda della sospensione del servizio di radioterapia al Gemelli.

«Come Consigliera di parità non posso non rivolgere un accorato appello alle Istituzioni soprattutto locali al fine di evitare un evento così deleterio per quante/i pazienti affette/i da patologie oncologiche hanno la necessità di tali trattamenti indispensabili per il completamento del loro percorso terapeutico.

La nostra regione presenta purtroppo una alta incidenza di malattie oncologiche che possono essere contrastate solo con la prevenzione e con terapie mirate attraverso strumentazioni di eccellenza. Il mio appello è anche l’appello di una persona che ha conosciuto la malattia oncologica e che ha potuto constatare la grande professionalità e umanità all’interno dello stesso reparto di Radioterapia del Gemelli Molise nonché l’eccellenza delle prestazioni e strumentazioni, per cui ancor di più auspico che tale possibile eventualità venga debellata.

In un delicato momento come quello che stiamo attraversando non possiamo infierire ancor di più sulla poca speranza dei molisani e molisane per quanto riguarda la possibilità di curarsi in Molise. Noi molisane e molisani non meritiamo ciò perché siamo un popolo che ha dimostrato davvero tanta comprensione, una comprensione che non è disattenzione o disinteresse, ma forse solo triste rassegnazione che subentra quando si è stanchi di lottare. Di fronte però a ennesime notizie che inficiano sulla tutela della nostra salute l’appello deve essere corale e auspico lontano dal diventare oggetto di attacchi reciproci nella attuale campagna elettorale! La tutela della salute è cosa seria, non è una pallina di ping-pong con cui contendersi la vittoria».