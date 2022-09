La fiera di settembre segna il cambio di stagione

Fiera di settembre: l'intervista a Gianpaolo Tota

TERMOLI. Dal commercio tradizionale a quello ambulante, prosegue il viaggio nella città a inizio settembre da parte di Termolionline.

L'edizione della fiera settembrina, nel primo sabato del mese, fa un po' da spartiacque con la stagione balneare, dove c'è chi si dedica agli acquisti in vista di autunno e anno scolastico, piuttosto che godersi gli ultimi scampoli di vacanze sulla spiaggia, respirando un’aria che la inebria.

Siamo nuovamente tornati alla fiera -per vedere dopo la stagione estiva- com’è andata la vendita e quanto afflusso c’è stato in questi mesi. Nel nostro sopralluogo in piazza del Papa e in via America abbiamo ascoltato la voce di alcuni ambulanti e di alcuni passanti. Sono in tanti che quest’estate -nonostante la canicola- si sono riversati, quasi come appuntamento fisso alla fiera, ogni primo sabato di questi tre mesi estivi. Altre persone invece hanno deciso di non avventurarsi per la stessa, dato il caldo intenso dell’estate e hanno fatto nuovamente ritorno soltanto questo primo sabato di settembre.

Ma non tutti gli ambulanti sono soddisfatti del risultato finale della stagione estiva 2022. Qualcuno ha diminuito i prezzi per poter vendere la merce, altri invece hanno spiegato come i clienti vadano a caccia solo del capo utile e non del superfluo. Questo inevitabilmente influisce sul bilancio della stagione. Considerando il notevole aumento dei prezzi, in generale è difficile -un po’ come per tante altre categorie- tenere testa alla situazione attuale.

Ma cosa ci si deve aspettare per il commercio ambulante nel futuro? Loro sono fiduciosi -nonostante le numerose difficoltà partite già con l’avvento del Covid-19- e che hanno poi proseguito anche in questi anni successivi.

Ma c’è tanta preoccupazione per il futuro soprattutto con il rincaro ulteriore delle bollette che in autunno andrà ad influire non soltanto sui singoli settori, ma anche sulle famiglie.

Abbiamo ascoltato anche alcuni ragazzi, in giro per la fiera per delle compere prima del rientro a scuola.

I capi più gettonati dai giovanissimi: jeans, felpe e tute. Tutti capi utili per un rientro a scuola, dopo una stagione estiva all’insegna -per i più fortunati- della spensieratezza.

Galleria fotografica