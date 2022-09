«Nel Molise non c'è diritto alla salute, ci rivolgeremo alla Magistratura»

TERMOLI. È giunta fino a Tirana, difatti non ci sono confini per le news digitali, la polemica sullo stop dal primo ottobre al servizio di radioterapia oncologica al Gemelli Molise.

Laura Venittelli, in Albania per una conferenza, tenuta in mattinata, come portavoce della Casa dei Diritti delle persone, sferra un attacco frontale sul diritto alla salute, appunto.

«Nelle varie azioni: petizioni e ricorsi ai vari livelli, l’associazione Casa dei diritti si è battuta per affermare “il diritto” dei cittadini molisani, indipendentemente dal principio del ridotto bacino di utenza, ad avere una sanità efficiente e pronta per la salvaguardia delle persone affette da patologie salvavita. Abbiamo dimostrato, sollevando all’attenzione degli organi giudiziari e dei ministeri, che nella Regione Molise il principio del “bacino di utenza”, principio che porta a sostenere che i cittadini di un territorio con meno di 300mila abitanti non hanno diritto ai servizi, il decreto ministeriale 70, cosiddetto Balduzzi, entrato in vigore nel 2012 e di cui abbiamo, a più riprese, chiesto la disapplicazione, non garantisce i servizi e il diritto alla salute.

L’associazione si rivolgerà, a questo punto, agli organi competenti per le verifiche sulla corretta applicazione, nel territorio molisano, dell’articolo 32 della Costituzione.