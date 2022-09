«Un altro Molise è possibile anche sulla sanità»

Sanità molisana: l'intervista a Marcella Stumpo

GUGLIONESI. In trasferta la proposta lanciata a Termoli, prima in conferenza stampa, quindi nell’assemblea pubblica sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio, da parte della Rete della Sinistra, che ha accolto l’invito dell’associazione “Un altro Molise è possibile”, incontrando cittadini e amministratori a Guglionesi.

Marcella Stumpo e Pino D’Erminio, insieme a “Un altro Molise è possibile” hanno riaffermato le loro posizioni nel pomeriggio di sabato 3 settembre nella sala consiliare di Guglionesi. Un’assemblea pubblica organizzata in loco col supporto del consigliere comunale di maggioranza Corrado Del Torto, alla quale hanno preso parte anche il sindaco, Mario Bellotti, e i consiglieri comunali di Termoli del Movimento 5 Stelle, Antonio Bovio e Daniela Decaro. Rimarcati i punti messi in discussione, in questi anni, dalle varie associazioni presenti sul territorio.





Discussioni che nascono dai mancati concorsi degli operatori sanitari, ai troppi onnipresenti primari facenti funzione e dalla chiusura, ultima per cronaca, della radioterapia del Gemelli. Non solo il San Timoteo ma tutti gli ospedali che soffrono a causa della “mala gestio dei governi regionali”.





«Quando tutto sarà congruo e tutto tornerà a essere normale, allora potremmo tirare un sospiro di sollievo. Non hanno avuto accortezza nello smantellamento dei servizi ma dovrebbero averla adesso nel ripristinarlo». La rete della sinistra, quindi, propone una campagna straordinaria di reclutamento del personale sanitario, finanziata con extra fondi, indipendenti dal riparto del fondo del servizio sanitario nazionale e dal ripianamento del disavanzo della sanità regionale. Inoltre, indizione a tempi stretti dei concorsi da primario dei troppi reparti retti da facenti funzione e, infine, la sostituzione dei direttori genarle, sanitario e amministrativo dell’Asrem.

