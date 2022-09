"Autentici Percorsi", cicloamatori scoprono l'Area Urbana di Termoli

TERMOLI. Sono stati 82 i partenti, alle 9, dal porto di Termoli, per la terza gara riservata ai cicloamatori organizzata dalla società San Timoteo, presieduta dall’architetto Silvestro Belpulsi.

Un tracciato di 57 chilometri, che si sviluppa nei territori dei quattro comuni dell’Area Urbana, ossia Termoli, naturalmente, ma anche Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni.

Avrebbe dovuto essere una pedalata in compagnia del campione olimpico Silvio Martinello, che sfortunatamente ha trascorso ore drammatiche negli ultimi giorni, a causa di un incidente accaduto al papà, a cui è andata a fuoco l’abitazione ed è rimasto ferito.

Si tratta del terzo e ultimo evento di lancio e promozione della nuova destinazione turistica "Autentici Percorsi".

Dopo i sapori della cucina popolare e le immagini non filtrate degli smartphone delle persone del luogo, non poteva esserci un modo migliore e più adatto della bicicletta per completare il percorso sensoriale alla scoperta dell’autenticità dei luoghi che caratterizzano la Destinazione turistica dell’Area Urbana, di cui fanno parte Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, 4 diverse comunità con caratteristiche attrattive peculiari e una identità unica da valorizzare sul mercato turistico.

Alla partenza, col banchetto iscrizioni ospitato all’interno del mercato ittico, presente anche il presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo.

Belpulsi non ha comunque fatto mancare in diretta il saluto di Martinello, avvenuto telefonicamente, con la voce del campione olimpico e mondiale, pistard di assoluto spessore, oltre che commentatore per tanti anni nelle telecronache della Rai, con la promessa dello stesso di venire in futuro per altre manifestazioni.

Indagini svolte nell’ambito del progetto di valorizzazione della nuova Destinazione hanno infatti confermato che il turismo lento in sella alla bici rappresenta una delle modalità di soggiorno più apprezzate, soprattutto dai turisti maggiormente attratti dai territori meno conosciuti, come il nostro, che sono in grado di offrire loro esperienze a due ruote particolarmente godibili per l’autenticità del paesaggio e della ospitalità della gente.

La domanda degli appassionati di questo turismo sano e attivo è in forte crescita, tanto in Italia quanto in Europa, ed è anche a intercettare questo trend che è rivolto il piano integrato di comunicazione della Destinazione, in corso di avanzata esecuzione, di cui la manifestazione di domenica prossima costituisce un ulteriore significativo tassello. Fondamentale, per cogliere appieno le valenze ciclistiche del territorio e per apprezzarne la disponibilità verso i visitatori, l’impegno tecnico dell’Asd Ciclistica San Timoteo e il supporto organizzativo dei volontari del Lions Club Termoli Tifernus e del Sae 112, cui va il ringraziamento delle quattro Amministrazioni.

Galleria fotografica