Settembre conferma l'apertura solo mattutina di Emodinamica

TERMOLI. Non si torna all’attività completa nel servizio di Emodinamica del reparto di Cardiologia all’ospedale San Timoteo nemmeno a settembre, dove almeno nella prima metà del mese si conferma l’apertura solo mattutina.

Il direttore dell’unità di Cardiologia, Erminio Calgione, ha inviato una missiva ai vertici Asrem comunicando l’apertura solo dalle 8 alle 14, dal primo al 15 settembre.

Questa nota segue quella più articolata inviata nell’estate, con disposizioni specifiche che di fatto abbattono di molto l’accessibilità delle emergenze cardiache in viale San Francesco, subito dopo la pubblicazione della delibera del direttore generale n. 797 del 27.06.2022 che non prevede la pronta disponibilità pomeridiana per gli infermieri di emodinamica si comunica che il servizio relativo sarà attivo solo nei giorni feriali dalle 8 alle 14 (solo in presenza del medico emodinamista).

Inoltre, il servizio non si potrà garantire durante le ore notturne e festive diurne poiché non è contemplata la copertura in pronta disponibilità per i tecnici di emodinamica.